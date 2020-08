Mauro Corona a Lignano per gli Incontri con l'Autore e con il vino

L’appuntamento ferragostano degli "Incontri con l'Autore e con il vino" di Lignano Pineta, da anni ormai, è caratterizzato dalla presenza di Mauro Corona. Giovedì 13 agosto alle 18.30, al Palapineta nel Parco del Mare, lo scrittore sarà protagonista di un one man show condotto dal giornalista Gian Paolo Polesini. L’autore, alpinista e scultore di Erto, da tempo celebre anche per i suoi duetti televisivi con Bianca Berlinguer, non mancherà di riflettere, col suo stile dissacrante, sulle contraddizioni della contemporaneità, senza perdere di vista le tematiche a lui care: la letteratura e la montagna.



Alla fine, come di consueto, degustazione guidata a cura dell’enologo Michele Bonelli della Ribolla Gialla dell’azienda agricola Scarbolo di Cividale del Friuli (Ud). Un vino spumante fresco, fragrante, di buona acidità e struttura, con sfumature agrumate. Dal profumo delicato con complesse note floreali e fruttate che ricordano fiori freschi e frutti come pesca e pompelmo. Possiede una lunga persistenza aromatica.



Giovedì 13 agosto, a partire dai suoi ultimi grandi successi, libri di eccezionale forza letteraria, intensi, appassionanti che raccontano la maestosità della natura,, con descrizioni di paesaggi di bellezza inesprimibile; i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e soprattutto la consapevolezza urgente delle responsabilità da affrontare perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri figli.Parlare di montagna per Corona, è parlare della vita e di come stare al mondo con franchezza, desiderio di avventura, accortezza e spirito di solidarietà."La natura, se la sai ascoltare, ti dice tutto - afferma Corona -. È l'egoismo degli uomini che li rende incapaci di ritrovare il dialogo con la terra. Ci scordiamo di essere animali di passaggio, ospiti di questo mondo".