Mauro Ferrari si racconta

L’uomo, lo scienziato, l’artista. Un genio a tutto tondo, motivo di orgoglio per la città e per il liceo Stellini, dove Mauro Ferrari ha mosso i primi passi da studente negli anni ’70 prima di diventare a pieno titolo cittadino del mondo, affermandosi nella ricerca sulle nanotecnologie applicate alla cura dei tumori.



Il Comune di Udine accoglierà, sabato 19 febbraio alle 20.45 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Mauro Ferrari con un evento speciale intitolato Fra scienza, musica e scrittura.



Nel corso dell’incontro Mauro presenterà il suo ultimo libro “Infinitamente piccolo, infinitamente grande - io, la nanotecnologia e la vita intorno” edito da Mondadori. Introdurrà la serata il sindaco della città Pietro Fontanini. La musica, altra passione di Ferrari noto anche per essere un valente sassofonista jazz, farà da contrappunto alla narrazione grazie agli interventi della Rhythm and Blues Band di Cividale coadiuvata da due ospiti di eccezione coma la cantante Barbara Errico, jazz vocalist esibitasi recentemente a The Voice Senior su Rai Uno, e Mauro Costantini, virtuoso tastierista, particolarmente dedito all’organo Hammond.