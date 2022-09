Mecenarte sostiene gli artisti del Fvg

Spazio, voce e sostegno concreto agli artisti del Friuli Venezia Giulia: è questo, in sintesi, il messaggio di Mecenarte, progetto realizzato dalla Banca di Udine in collaborazione con l’Associazione culturale On Art, che sarà presentato giovedì 22 settembre alle 17.30 al coworking Spazio35 di via Caterina Percoto a Udine.

La serata si aprirà con una conversazione sul mecenatismo, sul mercato dell’arte e sugli artisti contemporanei con Gino Colla, fondatore di On Art -associazione che promuove la divulgazione dell’arte contemporanea e i lavori di giovani artisti del territorio-, Elena Cantori - co-founder e vice presidente di Start Cultura, realtà che si occupa della promozione e conoscenza delle culture e delle arti contemporanee, e titolare della Galleria EContemporary di Trieste-, e Francesca Agostinelli, storica dell’arte e critica e curatrice indipendente. All’incontro porteranno i saluti il Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin e l’Assessore alla Cultura di Udine Fabrizio Cigolot. A moderare l’incontro, la poetessa Francesca Cerno.

Nel corso della serata saranno presentate due iniziative di cui la Banca di Udine è promotrice e attore chiave, a favore della comunità e dei giovani, in un’ottica di sinergia con il territorio. La prima, è il sostegno finanziario al portale Coaf - coafproject.it, il catalogo multimediale che riunisce figure di artisti del Friuli Venezia Giulia che dal 2000 ad oggi hanno portato avanti con passione e continuità la loro ricerca creativa.

Il lavoro di documentazione del COAF è pensato come punto di raccolta di informazioni, come strumento di studio, approfondimento e pubblicizzazione di tutte le diverse espressioni artistiche maturate in Regione negli ultimi trent’anni.

Così il presidente Lorenzo Sirch: “Il progetto Mecenartenasce in continuità con la nostra filosofia e il nostro modo di fare banca. Le filiali della Banca di Udine ospitano una numerosa collezione di opere di nostri artisti. È un’attività che sosteniamo da anni e che continueremo a fare perché crediamo nel loro talento e vogliamo continuare a promuoverlo”.

La seconda iniziativa riguarda la creazione di un finanziamento ad hoc per l’acquisto di opere d’arte di artisti del Friuli Venezia Giulia, questo per allargare il pubblico del mercato dell’arte e offrire una possibilità concreta anche a chi coltiva il sogno di avere un’opera nei propri spazi abitativi.

“Abbiamo pensato fosse giusto sensibilizzare e agevolare anche i nostri Clienti e Soci nel sostenere attraverso l’acquisto gli artisti del nostro territorio", commenta il direttore generale Giordano Zoppolato. "Per questo abbiamo creato Mecenartee, tra le altre iniziative, pensato a un finanziamento ad hoc che copra anche per il complessivo valore dell’opera di nostri artisti”.

Artisti che, come osserva Francesca Agostinelli, in questo periodo co-curatrice della mostra Contrappunto 2 a Casa Cavazzini, “sono in periferia ma non ai margini del pensiero e della produzione artistica, artisti che sono spesso più noti fuori dai confini regionali”. Ed è proprio per questo che Mecenarte diventa un importante segnale di riconoscimento corale. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Banca di Udine.