Medaglia del Capo dello Stato per i 30 anni di Mittelfest

Un dono davvero speciale per i 30 anni di Mittelfest! Ad annunciarlo, in un post, gli organizzatori del festival.

"Abbiamo ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che il Capo dello Stato attribuisce ad iniziative di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale".

"Per Mittelfest e per tutte le persone che in questi anni hanno reso grande il Festival, si tratta del più bel regalo possibile - afferma il presidente Roberto Corciulo -, testimonianza tangibile del lavoro, della dedizione e dell'impegno spesi e, allo stesso tempo, dell'autorevolezza che Mittelfest ha saputo acquisire nel panorama culturale italiano ed europeo".

La medaglia viene coniata in bronzo dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e raffigura l'Italia Turrita, tratta da un'antica moneta siracusana di epoca romana.

In calce c'è la firma in rilievo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.