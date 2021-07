Memoria e identità, due nuove mostre del Craf raccontano come eravamo

L’estate del Craf inizia il 3 luglio. Il Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo inaugura due mostre dedicate alla valorizzazione del suo archivio, in particolare ai due fondi Italo Michieli e famiglia Segale recentemente acquisiti. La chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento ospiterà la mostra “Memoria e identità. Italo Michieli 1906-1976” mentre Villa Savorgnan a Lestans “Memoria e identità. L’archivio fotografico Segale”.



La rassegna solitamente estiva di Friuli Venezia Giulia Fotografia è rimandata all’inverno, nel frattempo il Craf espone i suoi ultimi gioielli: “Abbiamo scelto di promuovere il nostro patrimonio – afferma il direttore del Craf Alvise Rampini – in particolare abbiamo selezionato due mostre che raccontano rispettivamente il Comune di San Vito al Tagliamento anni fra gli anni ‘40-‘70 e il Comune di Sequals con i paesi limitrofi negli anni ‘50 e ‘60”.



Del fotoamatore Italo Michieli si ritrovano in mostra tipiche scene di vita quotidiana della periferia friulana: lavori nei campi, antichi mestieri, ritratti familiari e paesaggi urbani oggetti caratteristici dell’epoca e simboli del boom economico di quegli anni.“Il Craf ha partecipato al bando di Valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico della Regione Fvg – sottolinea il presidente Enrico Sarcinelli - ed è stato selezionato per il progetto che coinvolge questi fotografi che hanno documentato, con grande attenzione, il nostro territorio”.Le fotografie raccontano anche le cerimonie religiose e familiari offrendo spunti per un’approfondita indagine antropologica. Non mancano gruppi di studenti e foto di classe delle scuole locali dove si riconoscono gli indumenti dell’epoca e il contesto sociale.I fotografi Dante e Aldo Segale hanno firmato invece le più belle cartoline del Friuli e in mostra a Lestans il Craf ha selezionato alcune località per iniziare a promuovere questo prezioso fondo di 5mila lastre. In particolare, Sequals, Lestans, Solimbergo, Arba, Meduno, Travesio, Toppo, Valeriano e Istrago. Si riconoscono piazze, chiese, strade non asfaltate, architetture pre terremoto, piccoli negozi di paese che non ci sono più in queste vedute ritroviamo anche consuetudini superate, come le donne alla fontana per l’acqua e gli uomini con il buinç sulle spalle, le prime automobili, moto e tante biciclette.La mostra di Italo Michieli inaugurerà il 3 luglio alle 12 alla Chiesa di San Lorenzo e resterà aperta sino al 5 settembre. La mostra di Segale a Villa Savorgnan inaugurerà il 3 luglio alle 17 e resterà aperta sino al 29 agosto. E' consigliata la prenotazione tramite mail a segreteria@craf-fvg.it o chiamando gli uffici del CRAF al numero 0427.91453.MEMORIA E IDENTITÀ. ITALO MICHIELI 1906-1976CHIESA DI SAN LORENZO, SAN VITO AL TAGLIAMENTOORARI DI APERTURA: SAB-DOM 10-12/17-21MEMORIA E IDENTITÀ. L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO SEGALEORARI DI APERTURA: VEN-SAB-DOM 9.30-11.30/ 17.30-21