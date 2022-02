Memoria e trasformazione, tra archivi, narrazioni e salute mentale

Venerdì 25 febbraio dalle 9 alle 18 la Sala Gusmani di Palazzo Antonini, sede dell’Università degli Studi di Udine, ospiterà il convegno “Memoria e Trasformazione. Archivi, narrazioni, salute mentale per comunità plurilingui e inclusive“, che ha l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e riflessione per nuove prospettive rivolte alla memoria e narrazione plurilingue del territorio, e alla promozione di comunità inclusive e accoglienti.



Alla giornata parteciperanno realtà regionali ed extra regionali – Musei, Archivi, Centri di documentazione, Progetti di salute mentale – che si occupano di diversi ambiti tematici, dalla storia della psichiatria e dei movimenti della sua trasformazione, alla valorizzazione delle culture e lingue minoritarie.



Per informazioni, iscrizione al convegno, partecipazione in modalità online contattare: heimatmuseo@gmail.com, Tel. 3293857950 e 3334961804. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’ingresso è consentito solo se provvisti di Green Pass base.