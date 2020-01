Atthirtyseven, per ricordare la Giornata della memoria, propone la mostra fotografica "Memorie di guerra dal 1915 al 1945 - Riflessioni per immagini nei luoghi del ricordo" di Danilo Tiussi, elaborazioni fotografiche realizzate utilizzando materiale d'archivio sovrapposte a nuovi scatti che fanno riflettere sul dramma della guerra e delle persecuzioni razziali, per non dimenticare ciò che è successo e che non deve più accadere.



L'inaugurazione è in programma domenica 26 gennaio alle 11.00 nello spazio espositivo Sala dei Tigli in piazzale dei Tigli/via Gramsci a Fiumicello Villa Vicentina (apertura straordinaria lunedì 27 dalle 10 alle 20; orari apertura: mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19; domenica dalle 10 alle 12).



La mostra verrà poi riproposta anche il 27 febbraio in occasione del passaggio da Fiumicello Villa Vicentina della 2° Marcia mondiale per la pace e la non violenza.