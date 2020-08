Nell’ambito de “L'energia dei Luoghi - Festival del Vento e della Pietra”, organizzato dall’Associazione Casa Cave Contemporary Art in sinergia con Karsiart Festival e il Comune di Duino Aurisina, domenica 30 agosto è in programma l’evento “Meraviglie nel parco. Installazioni di Land Art, passeggiata creativa e performance teatrale”.



Appuntamento alle ore 16.45 presso il Trieste Adventure Park (Frazione Ceroglie 1, Duino Aurisina) e visita alle spettacolari opere di Land Art degli artisti Manolo Cocho (Messico), Majda Gregorič (Slovenia), Laura Malacart (Inghilterra), Simone Paolin (Italia), Maja Pogacnik (Slovenia), create specificatamente per il progetto e in armonia con la natura meravigliosa del Parco.



Segue la passeggiata creativa a cura della guida naturalistica Alice Sattolo sino a raggiungere l’Agriristoro Antonič - Fattoria Didattica Asino Berto , dove si visiterà il gregge di 200 pecore di cui una buona parte autoctona. La visita sarà seguita da alcuni assaggi di formaggio pecorino. Prenotazione obbligatoria 3334344188 | casacave.art@gmail.com.



Fra gli alberi dell’Adventure Park, alle ore 20.30, spettacolare performance teatrale, scritta da Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. Regia di Marco Casazza. Con Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina e Davide Rossi. Evento realizzato da La Contrada - Teatro Stabile di Trieste, inserito nella rassegna Science in the City Festival di ESOF 2020 Trieste. La piecé ruota intorno all’impegno del Nobel per la fisica Abdus Salam per i giovani scienziati del terzo mondo, in parallelo una storia d’amore a Trieste e un mistero da svelare alla SISSA. Prenotazione obbligatoria 040 948471 | contrada@contrada.it.L'evento a Ceroglie è organizzato in collaborazione con Trieste Adventure Park, Restate Agganciati, Gravità Zero società sportiva dilettantistica arl, Ass. Ecopark, Agriristoro Antonič - Fattoria Didattica Asino Berto, La Contrada - Teatro Stabile di Trieste.Lo spazio del Trieste Adventure Park e le competenze del suo staff per consentire l'installazione delle opere di Land Art e lo svolgimento dello spettacolo del Teatro Bobbio sono state messe a disposizione da Gravità Zero, la società sportiva che gestisce il Parco e che partecipa così per il terzo anno consecutivo con grande entusiasmo a questa iniziativa. che permette una contaminazione culturale in un ambiente naturale come il Parco: il rispetto e la cura della natura nonché il confronto culturale sono gli ambiti in cui Gravità Zero porta avanti da sempre le sue attività di promozione sportiva.In caso di brutto tempo il programma sarà ridotto all’inaugurazione delle installazioni di Land Art (con ritrovo presso il Trieste Adventure Park alle ore 16.45).