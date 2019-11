Meroi e Benet ai Colloqui dell’Abbazia

Gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet saranno protagonisti dell’ultimo incontro della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga” venerdì 22 novembre alle 18 nell’Abbazia di Rosazzo a Manzano. Durante l’incontro, condotto dalla giornalista Margherita Reguitti, curatrice della rassegna assieme a Elda Felluga, sarà presento l’ultimo libro di Nives Meroi “Il volo del corvo timido” edito da Rizzoli e proiettate le immagini della salita all’Annapurna, massiccio nepalese di oltre ottomila metri, filo rosso della pubblicazione.

Ma l’appuntamento sarà anche l’occasione per parlare dell’ultima impresa della coppia friulana recentemente rientrata dalla spedizione sul monte Manaslu della catena dell’Himalaya, di come l’alpinismo di alta quota sia cambiato negli ultimi anni, trasformato da esperienza di amore per la montagna in fenomeno di massa, vorace e individualista.

Si conclude, dunque, in Nepal il viaggio de “I Colloqui dell’Abbazia” iniziato in Istria con “La veglia di Ljuba” di Angelo Floramo, proseguito in India con “Il gioco degli dei” di Paolo Maurensig, arrivato in Argentina con “La ragazza di Chagall” di Antonella Sbuelz. Viaggio che ha poi fatto rotta in Alaska con “Artico: la battaglia per il grande nord” di Marzio Mian, per passare poi in oriente con “Il cammino del Giappone” di Luigi Gatti e fermarsi in Italia con le guide Odòs di Matera e Trento con Elena Commessatti, i fratelli Bruno e Camilla Endrici. Infine riprendere il viaggio fra le sabbie dal Sahara con “Appuntamento a Chinguetti” di Cristina Cristofoli. Un viaggio nel tempo con “La Stirpe del Vino” di Attilio Scienza e Serena Imazio, nel contemporaneo con “Italiani si rimane” di Beppe Severgnini. Nell’America di fine ottocento con l’incredibile storia vera della giornalista “Nellie Bly” di Valerio Marchi, un salto nella preistoria con l’archeologo Andrea Pessina e i primi sistemi agrari in Friuli “I villaggi del grano”.

Anche l’ultimo appuntamento sarà a ingresso libero e si concluderà con un brindisi dei vini Livio Felluga, la cui etichetta, rappresentata da un’antica mappa del territorio, viaggia in oltre ottanta Paesi nel mondo.

La rassegna, promossa dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dall’azienda Livio Felluga, è realizzata in collaborazione con MiBACT, Biblioteca Statale Isontina, Associazione culturale Vigne Museum e il Comune di Manzano.