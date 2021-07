Messaggi in bottiglia a Cividale

In quest’estate torrida il Sistema Bibliotecario del Cividalese premia i suoi utenti più affezionati con il progetto intitolato “Per chi ha sete di…” che consentirà di contrastare gli effetti del caldo e di generare effetti positivi sulla salute psicofisica di adulti e bambini.



“La Conferenza dei Sindaci - spiega il Presidente Daniela Briz - ha reputato importante dare un segnale di vicinanza a tutti gli utenti delle 19 biblioteche aderenti al Sistema che, durante il difficile 2020, hanno continuato a frequentare le Biblioteche, sia in presenza quando era possibile, sia virtualmente utilizzando le nuove tecnologie, cercando una normalità che sembrava negata e irraggiungibile. Da qui l’idea di donare ai lettori forti che hanno raggiunto il maggior numero di prestiti nel corso del 2020, una borraccia con il logo del Sistema contenente all’interno una bibliografia tematica”.



Da Cividale i bibliotecari spiegano che “le bibliografie abbracciano i molteplici interessi e gusti degli utenti; chi ha sete di scoperte troverà all’interno della borraccia tanti consigli per aguzzare l’ingegno, chi ha sete di amicizia troverà tanti suggerimenti per non restare mai solo…”.



“Un ringraziamento particolare - sottolinea Angela Zappulla, consigliere delegato alla cultura di Cividale del Friuli – va ai lettori volontari del Sistema che hanno predisposto tutte le bibliografie per i bambini (dai 3 ai 14 anni) e ai bibliotecari che si sono invece impegnati nel dar vita alle 16 bibliografie per adulti”.Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi regionali della L.R. 23/2015 e grazie al “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” del Decreto Rilancio con cui il Ministero della Cultura ha inteso sostenere tutta la filiera del libro consentendo alle biblioteche del Sistema un acquisto straordinario di nuovi libri.Grazie dunque al Sistema Bibliotecario del Cividalese il mito del messaggio in bottiglia vive e si rinnova abbracciando la causa green.