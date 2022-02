Michel Staedter, il rigore strenuo del suo pensiero

Liana De Luca, giornalista e critica letteraria, autrice di romanzi e di racconti, alla vasta produzione poetica ha associato la direzione di una collana che comprende una serie di importanti saggi tra i quali quello su Carlo Michelstaedter (ed. Genesi edizioni), un giovanissimo filosofo e poeta goriziano.



Nato a Gorizia da una famiglia agiata, ebrea e irredentista il 3 giugno 1887, Michelstaedter compie i suoi studi liceali al Ginnasio di Stato goriziano dove consegue una formazione asburgica, quindi si iscrive alla facoltà di matematica all’università di Vienna. Lo stesso anno tuttavia si trasferisce all’Università di Firenze dove compie studi letterari e filosofici all’Istituto studi superiori nella facoltà di lettere.



Il suo pensiero, come osserva la De Luca, è una sintesi di culture diverse: greca, cristiana, ebraica e tedesca. Lo scritto che maggiormente spiega il sui pensiero filosofico è 'La persuasione e la rettorica' che era la sua tesi di laurea mai discussa. La persuasione è una ricerca di assoluto, l’illusione della estrema coscienza di sé, quel tentativo di possedere interamente sé stessi destinato a soccombere in una vita popolata da “comunelle di malvagi” piena di egoismi e di manchevolezze. La rettorica è un’inadeguata affermazione dell’individualità. Michelstaedter critica gli assolutismi delle scienze e la cultura cristallizzata in formule, schemi e definizioni che sono la negazione della vita. La sua è una concezione solipsista cioè di individualismo estremo, per cui ogni interesse è accentrato su di sé, ignorando o trascurando i problemi e gli interessi degli altri.



Una visione che tollera il gusto assurdo dell’esistere e che ha condizionato la sua produzione poetica e letteraria che sarà pubblicata dopo la sua morte. Con queste premesse la sua poesia propone riflessioni sul rapporto tra l’individuo la vita e la morte con una radiosa attrazione per il mare. Le sue tematiche fondamentali come la caduta delle illusioni, delle speranze, dell’amore, la coscienza dell’infelicità si rifanno a Leopardi. L’uomo persuaso è l’uomo cosciente del suo destino di morte, mentre è retorico l’uomo che cerca con la cultura di esorcizzare la paura della morte.Nel suo commento critico Liana De Luca esamina con molta competenza la metrica usata da Michelstaedter e il linguaggio che egli utilizza nei suoi componimenti poetici. Pur rifiutando le strutture chiuse del sonetto e del madrigale, il poeta rispetta la misura del verso e la tonalità del ritmo. Nei suoi componimenti si avverte qualche riferimento di ispirazione carducciana o dannunziana e qualche affinità di sentimenti con i Canti Orfici che Dino Campana comporrà dopo la morte del poeta goriziano.Se è pur vero che la concezione filosofica di Michelstaedter non teorizza mai il suicidio, in una delle sue migliori liriche “Figli del mare” dice: "La morte non è abbandono/ma è il coraggio di navigare/verso il nostro libero mare/il coraggio di non sostare/nella cura dell’avvenire". È sempre il mare che domina la scena delle liriche “A Senia”: "Alla punta del golfo donde il mare/s’apre libero e vasto senza fine/tu m’attendi sicura e fiduciosa/le veste al vento, ritta sullo scoglio". Di gusto vagamente leopardiano è il “Dialogo della salute” i cui personaggi sono due cari amici del poeta che si interrogano sul senso del male, della morte, del desiderio, dell’esistenza, della felicità.Il poeta goriziano, che praticava con successo alcuni sport come il nuoto e la scherma, era anche un disegnatore e un caricaturista raffinato. Alcuni suoi ritratti e una caricatura sono riportati sul libro a lui dedicato dalla De Luca.Lunedì’ 17 ottobre 1910, dopo un diverbio con la madre Emma Luzzatto Coen, della quale quel giorno ricorreva il compleanno, Carlo Michelstaedter si toglie la vita con un colpo di pistola. Liana De Luca, che intravvede una fratellanza nella sorte di vita e di morte con Cesare Pavese, conclude il libro rimarcando che di Michelstaedter "resta il rigore strenuo del suo pensiero".