Milan Bressan espone al Kulturni dom di Gorizia

Rimarrà aperta fino a lunedì 10 febbraio 2020, nella galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), la mostra fotografica dal titolo “Visioni d’autunno - Dalle Alpi al Carso” del fotografo Milan Bressan di Sant’Andrea (Go).



Milan Bressan vive e lavora a Sant’Andrea (Gorizia), dove è nato nel 1955. Si dedica alla fotografia da diversi decenni e le sue opere sono apparse in varie mostre, sia in Italia che all'estero. Finora ha ottenuto lusinghieri successi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed internazionali. Predilige la foto naturalistica, dove il paesaggio e il colore sono un binomio della sua ricerca fotografica, proiettata, non solo sulle grandi vedute e grandi spazi, ma piuttosto concentrando l'attenzione sull'assenza del luogo.



La mostra, promossa dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Scopriamo i talenti 2020”), è aperta con il seguente orario (dal lunedì al venerdì): dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.