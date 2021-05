Milo Manara, 50 anni di carriera al Paff!

La capitale friulana del fumetto ospita un altro gigante dell’illustrazione italiana, il celebre Milo Manara, protagonista fino al 15 agosto di Manara Secret Gardens al PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli) di Pordenone, a Villa Galvani. La mostra ripercorre ed esplora gli oltre cinquant’anni di carriera di uno dei fumettisti più celebri al mondo, amico e collaboratore di Hugo Pratt, ma anche del regista Federico Fellini.



Oltre 130 opere tra tavole originali (90 in tutto), grafiche, documenti, disegni, studi e documenti d’epoca. Tra questi, le tavole di Caravaggio, i disegni per la pubblicità, schizzi, storyboard e le copertine variant per la Marvel Comics: uno spettacolare orizzonte creativo riassunto in quattro sezioni tematiche: Fantasie felliniane, Creature e altre meraviglie, Fantafuturi e Passati immaginari.



Ciascuna stanza, visitabile anche in forma di virtual tour integrale interattivo, è dedicata ad uno degli aspetti della multiforme arte dell’autore, secondo cui la narrazione per immagini “non è un’invenzione del fumetto, ma la più antica del mondo, mentre le mostre di fumetti sono l’anello di congiunzione tra comics e arte figurativa: due forme artistiche differenti che non vanno misurate con lo stesso metro”.