Mimesis si chiude nel segno del Premio Udine Filosofia

Termina sabato 29 ottobre la nona edizione del Festival Mimesis, presentato da associazione Territori delle Idee di Udine. Nella tre giorni si è svolto un fitto calendario di conferenze e dibattiti per affinare gli strumenti critici utili ad affrontare la trasformazione più̀ radicale del nostro presente: la rivoluzione digitale. A chiudere questa edizione il Premio Udine Filosofia, giunto al quarto anno.

Si comincia alle 9.30 con un incontro riservato alle scuole, in Aula 3 in via Tomadini 30 a Udine: “Linguaggio, tecnica e digitale” con Gianfranco Marrone, Marcello Barison e Maurizio Ferraris.

Alle 15 appuntamento nella Biblioteca civica “V. Joppi” sezione moderna con “Operazione civette”, laboratorio di giornalismo per bambini dai 7 anni. Alle 15.30, al Teatro San Giorgio di Udine, “Cyborg-Buddha: dialogo sull’intelligenza artificiale con Francesco Tormen, direttore dell’Ufficio Traduzioni dell’FPMT Italia e insegnante al Master “Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative” dell’Università di Pisa a interloquire con il filosofo, scrittore e giornalista Stefano Davide Bettera per la moderazione della professoressa Emanuela Colombi.

Sempre alle 15.30, in Casa Cavazzini, si svolgerà l’incontro “Le ragioni del dubbio” con la sociolinguista Vera Gheno e la moderazione del docente presso l’Università di Padova che si occupa di pensiero contemporaneo francese Andrea Colombo.

Si continua alle 16 presso la libreria Tarantola con “Nietzsche e la tecnica” con il professore di Estetica all’Università di Bologna Francesco Cattaneo, Alberto Giacomelli e Giovanni Leghissa, professore di Filosofia Teoretica all’Università di Torino che si occupa di fenomenologia, psicoanalisi e filosofia del postumano. Modera Luca Bianchin.

Alle 16.30 sempre presso la Biblioteca civica “V. Joppi” sezione moderna, “Cercasi Re”, laboratorio per bambini e lettura animata.

Alla stessa ora, alle 16.30, a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann in sala T4, “Il potere e la vita a partire da Petrolio di Pier Paolo Pasolini”, con Bruno Moroncini, che ha insegnato Filosofia Morale, Psicologica Clinica e Antropologia Filosofica nelle Università di Messina e Salerno, in dialogo con Enrico Petris e Beatrice Bonato.

Alle 17 evento online su “Pier Paolo Pasolini: una riflessione filosofica”, con Giovanbattista Tusa e il professore emerito all’Università di Roma Tre e membro del Collège International de Philosophie di Parigi Giacomo Marramao.

Sempre alle 17, presso il Teatro San Giorgio di Udine, l’incontro “Gustoso e saporito. Introduzione al discorso gastronomico” con il professore di Semiotica all’Università di Palermo, specializzato nell’ambito della sociosemiotica, occupandosi di temi e problemi riguardanti l’alimentazione, il cibo, la politica e il giornalismo, Gianfranco Marrone in dialogo con Antonella Nonino della Nonino Distillatori s.r.l.

Alle 18 il Festival Mimesis si sposta al Teatro Comunale di Monfalcone con “Le parole dell’interculturalità. Estetica ed etica della traduzione” con Emanuela Magno e Vera Gheno.

Alle 18.30 appuntamento per bambini alla Libreria Friuli con “Leggimi prima: l’arte di comunicare con i bambini attraverso i libri e le storie”, con l’ex libraia Irene Greco.

A concludere il Festival si svolgerà nel Salone del Parlamento del Castello di Udine la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Udine Filosofia, in programma alle 18.30.

In collaborazione con il Festival Mimesis-Territori delle Idee, la casa editrice Mimesis organizza e promuove il Premio Udine Filosofia 2022. Quest’anno il premio è stato assegnato a Maurizio Ferraris ed Emanuele Coccia. L’iniziativa ha lo scopo di rilanciare il ruolo della filosofia come forma di riflessione in un territorio da sempre vocato allo scambio culturale, alla riflessione interdisciplinare e al dialogo tra i popoli. Con questo Premio, l’Associazione Culturale Territori delle Idee, in sinergia con la casa editrice Mimesis, intende mettere in luce il ruolo determinante della filosofia nella problematizzazione del presente e nella costruzione del futuro. Maurizio Ferraris è Professore di Filosofia Teoretica all’Università di Torino. Il suo è tra i pensieri più importanti nel panorama filosofico contemporaneo ed è tra gli intellettuali italiani più conosciuti al mondo.

È autore di più di trenta monografie, tra cui si ricordano: Documanità. Filosofia del mondo nuovo (Laterza, 2021) e Manifesto del nuovo realismo (Laterza, 2012). Emanuele Coccia è uno dei filosofi più influenti e radicali del nostro tempo. Insegna all’EHESS di Parigi, ma è stato anche Visiting Professor in numerose altre Università del mondo. I suoi libri hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Tra questi ricordiamo: Metamorfosi. Siamo un’unica, sola vita (Einaudi, 2022), Filosofia della casa: lo spazio domestico e la felicità (Einaudi, 2021) e La vita delle piante. Metafisica della mescolanza (il Mulino, 2018).