Miramare, dibattito sul ruolo dei musei ai tempi del Covid

E’ diventata ormai un’abitudine consolidata per il direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa, incontrare Istituzioni e cittadini una volta all’anno per condividere azioni passate e progetti futuri al servizio della comunità.



Negli ultimi anni, l’istituzione museale si è avvicinata moltissimo al territorio, il quale fa percepire quotidianamente l’attenzione costante nei confronti di Miramare.



L’appuntamento del 30 aprile, che si svolgerà in modalità da remoto, vuole aprire un dibattito sul ruolo dei musei nel particolare momento vissuto dalla cultura derivato dalla situazione pandemica e riflettere sul ruolo di Miramare come protagonista di un ampio sistema culturale.



Di questo tema parleranno due direttori di musei nazionali, Eike Schmidt per le Gallerie degli Uffizi di Firenze e Andreina Contessa per il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare.​ Saranno presenti il presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Il confronto sarà moderato dal direttore de Il Piccolo e Messaggero Veneto, Omar Monestier.