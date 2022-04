Miramare in vetrina all’Eurovision Song Contest

Sono state selezionate le cartoline e le rispettive associazioni con i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 7 al 14 maggio prossimo. Le cartoline sono filmati di 40 secondi circa sui luoghi simbolo di alcune regioni italiane che vengono trasmessi prima delle esibizioni degli artisti in gara.

Miramare non poteva mancare! Le immagini del Castello e del Parco storico sono state abbinate al cantante che rappresenta l'Austria.

La scenografica cartolina dedicata a Miramare si potrà ammirare su Rai 1 in prima serata il 10 maggio.