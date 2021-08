Mittelfest per tutti con Progetto Famiglia

In questa edizione di Mittelfest dedicata agli “eredi” non poteva mancare un fitto programma di eventi e spettacoli rivolti alle famiglie e ai più piccoli. Dal 29 agosto al 5 settembre, infatti, una serie di incontri imperdibili riproporranno al pubblico il fascino del teatro di animazione, dell'arte circense e quella del racconto.

Primo appuntamento aperto a tutti il 29 agosto con La Giostra, uno spettacolo di teatro d'oggetti da tavolo che inviterà bambini e adulti a un gioco collettivo. Saranno sei brevi interventi performativi dislocati per la città, una vera giostra proposta dal Centro Teatro Animazione di Gorizia (CTA) che per Mittelfest aprirà i propri bauli nello spettacolo di teatro di figura per la regia di Roberto Piaggio, Antonella Caruzzi, Jelena Sitar con le attrici Serena Di Blasio, Elena De Tullio e Alice Melloni.

Da non perdere poi tre workshop di circo a cura di Valentina Bomben proposti dalla Scuola del Circo all’inCirca di Udine che saranno ospitati nel tendone allestito nell'Orto delle Orsoline. I tre laboratori sono declinati sul tema dell’eredità lasciata dai grandi personaggi circensi attraverso una particolare figura di riferimento: il famoso giocoliere italiano Enrico Rastelli (28/29 agosto) sarà il punto di riferimento per approcciarsi al mondo della giocoleria ; Philippe Petit (31 agosto 1 settembre)per quanto concerne l’equilibrismo; Antoinette Concello (3/4 settembre ) relativamente alla disciplina aerea del trapezio. Ogni laboratorio prevede due incontri della durata di due ore rivolti alle fasce d’età 5/9 anni e 10/13 anni. (I laboratori sono aperti a tutti coloro che desiderano sperimentare l’arte circense e che si avvicinano ad essa per la prima volta ….frase da verificare.

Sempre nell'ambito del “settore circo” lo spettacolo irriverente, poetico e divertente: GAP of 42 del duo tedesco Mano a mano, Chris&Iris, già collaboratori del Cirque Eloize e premiati a livello internazionale. Due corpi dissimili, distanti 42 centimetri in altezza e 42 chili di peso, si incontrano acrobaticamente e affrontano e superano la loro differenza. Lo spettacolo in programma all'Orto delle Orsoline il 2 settembre sarà una prima nazionale.

Infine, per bambini e ragazzi (dai 3 anni in su ma in realtà per tutti gli appassionati di storie e cantastorie) Racconti a briglia sciolta! saranno protagonisti domenica 5 settembre nel Curtil di Firmine dello spettacolo prodotto da Ortoteatro ricco di fiabe popolari narrate e cantate nelle quali animali parlanti, galli magici e capre maligne prenderanno vita grazie alla voce di Fabio Scaramucci. Storie adatte a tutte le età capaci di ricreare quel fascino antico che si viveva un tempo quando non esisteva la televisione e ad incantare le famiglie erano i vecchi che con i loro racconti portavano adulti e bambini in quella dimensione fantastica tra sogno e realtà.

Le famiglie possono partecipare a Mittelfest ad un prezzo ridotto con speciali pacchetti di abbonamento per bambini e adulti (qui il link).





Come previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, ai maggiori di 12 anni sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde COVID-19 (o Green Pass) per accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi.