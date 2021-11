Mondofuturo, le donne della Crispr

Continua il ciclo di incontri MONDOFUTURO del Trieste Science+Fiction Festival e lunedì 1 novembre alle 12 la biblioteca di bordo del Festival della fantascienza ospita la giornalista scientifica Anna Meldolesi (laurea in biologia a Bologna e master in comunicazione della scienza alla Sissa di Trieste).



Intervistata da Fabio Pagan, Meldolesi presenta il suo libro E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e la rivoluzione dell’editing genomico (Bollati Boringhieri, 2021): un aggiornatissimo rapporto storico e (fanta)scientifico.



Ritoccare, cesellare, correggere il DNA lettera per lettera. Con CRISPR si può. La nuova tecnica, già consacrata con il premio Nobel, maneggevole come una lama affilata e precisa come un laser, consente di modificare il genoma degli organismi viventi prendendo attentamente la mira.



Questo strumento è stato paragonato a un coltellino svizzero multifunzione ma assomiglia anche alla funzione «trova e sostituisci» dei programmi di videoscrittura, perché CRISPR è un comando programmabile per correggere i refusi del DNA.



Una tecnica rivoluzionaria, con rivoluzionarie applicazioni in medicina, ma non solo.



Il Premio Nobel per la Chimica assegnato nel 2020 alla microbiologa francese Emmanuelle Charpentier e alla biochimica statunitense Jennifer Doudna ne ha reso eclatante l’impatto e Anna Meldolesi, lunedì 1 novembre sul canale YouTube del Trieste Science+Fiction Festival, ne illustra i successi in campo medico, preliminari ma incoraggianti, ma anche i dilemmi etici che ha sollevato.