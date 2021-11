Mondofuturo, Massimo Temporelli presenta il suo ultimo libro

«Noi Homo sapiens siamo animali culturali, animali tecnologici, co-evolviamo con le macchine che immaginiamo e costruiamo, divenendo altro. Questo fenomeno è all'origine della nostra specie. Noi siamo tecnologia».



Noi siamo tecnologia. Dieci invenzioni che ci hanno cambiato per sempre è il titolo dell’ultimo libro di Massimo Temporelli, che martedì 2 novembre alle ore 12 sarà intervistato dalla giornalista Simona Regina nella “biblioteca di bordo” del Trieste Science+Fiction Festival.



Laureato in fisica, autore e voce del podcast F***ing Genius, Massimo Temporelli ha fondato il primo fablab di Milano ed è presidente di TheFabLab, laboratorio di innovazione e trasformazione digitale.



«In questo libro racconto la nascita e la diffusione di dieci tra le invenzioni più affascinanti della storia». Dalla stampante 3D al freno, dalla macchina per il caffè alla penna sfera, passando per smartphone, telecomando… «Analizzando i risvolti antropologici e sociali di queste invenzioni si può toccare con mano come non ci sia nulla di più influente della tecnologia nel ridisegnare le prassi culturali della nostra specie. Perché essa, da sempre, fa parte di noi».



E allora per capire chi siamo e chi saremo, [http://marted%C3%AC]martedì 2 novembre alle 12, nell’ambito di MONDOFUTURO, il ciclo di incontri del Trieste Science+Fiction Festival, Massimo Temporelli partirà proprio dalle macchine che ci circondano e usiamo nella vita di tutti i giorni per intraprendere un viaggio che dal passato ci proietta nel futuro, strizzando l’occhio anche alla fantascienza che, in fondo, ci proietta continuamente in mondi ipertecnologici anticipando il futuro.