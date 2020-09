Un festival che esplora il pianeta con sguardo globale e indaga con cura locale il territorio e le sue geografie prossime. Il viaggio dell’homo geographicus, dalle sponde dell’Adriatico attraverso il Mediterraneo, dalla Sardegna agli Stati Uniti: da mercoledì23 a domenica 27 settembre Monfalcone ospita la seconda edizione di GEOgrafie Festival. Scrivere la terra, leggere la terra, cinque giornate di libri, di voci e di letture, promosso da Comune di Monfalcone e Fondazione Pordenonelegge. Un festival che si pone come "crocevia di punti di vista e narrazioni diverse, chiave di lettura e di comprensione delle concatenazioni della storia e dell’attualità".



Ad inaugurare GEOgrafie 2020 sarà un viaggio lungo la Via della Seta assieme allo storico Franco Cardini, che, intervistato da Gian Mario Villalta – curatore del programma insieme a Roberto Covaz e con il Comitato scientifico del Comune di Monfalcone - aprirà uno squarcio sul passato e futuro nei rapporti tra Oriente e Occidente, mercoledì 23 settembre alle 17.30 in piazza della Repubblica. La storia di un viaggio millenario che ha dato realtà e fascino a Alessandria, Chang’an, Samarcanda, Bukhara, Baghdad, Istanbul. Oggi quel percorso sta cominciando a unire Paesi che aspirano a svolgere un ruolo dominante sulla scena mondiale. Difficile fare previsioni su come tutto questo trasformerà Oriente e Occidente. Le suggestioni di questo viaggio proseguiranno in serata al Teatro Comunale alle 21 con Alessandro Vanoli, percorrendo le antiche vie di commercio e di guerra, lungo i luoghi di pellegrinaggio e paesi incantati attraverso il Mediterraneo: visitando un Mediterraneo che è stato luogo di molti crocevia dove Oriente e Occidente si sono incontrati e contrapposti. Scopriamo così che l’Europa si è definita per millenni in rapporto alle sue relazioni con il mondo mediterraneo, nonostante l’avventura atlantica, e che ancora oggi è l’ambito più vivo del confronto mondiale tra culture.



, al centro degli incontri in piazza della Repubblica con i giornalisti(giovedì alle 15.30) e(sabato alle 11.30) con il suo reportage virtuale nell’Italia green che sta attraversando la rivoluzione nell’economia verde e sostenibile. Molte le “dediche” alle diverse geografie del nostro Paese: il ritorno asua città di origine di(giovedì alle 17 in piazza della Repubblica),(giovedì alle 21),(venerdì 25 alle 18), la Trieste che racconta Cristina Gregorin ne “L’ultima testimone” (Garzanti). e la Milano di Silvia Bottani (sabato alle 15.30). Tra locale e globale, la riflessione spazierà tra la letteratura, con le geografie letterarie dei romanzi noir assieme ama anche attraverso i continenti: in, sarà(sabato alle 18.30 in piazza della Repubblica) ad aprire unae la sua vittoria contro ogni pronostico. Con riflessioni a tutto tondo sul senso stesso di una prospettiva geografica dell’umanità, dall’homo sapiens con(venerdì alle 16) all’homo geographicus con(sabato alle 17), non senza una parentesi di(domenica alle 17) ricognizione sulla geografia delle dieci divinità che hanno fondato il pensiero e l’esistenza dell’uomo.negli incontri disseminati nelle cinque giornate, dai Books in the City (per bambini e famiglie così come alla riscoperta dei territori tra Maldobrie e Carso) agli incontri “” rivolti alle nuove generazioni di lettori, conin una lettura liberamente tratta dal romanzo di, e l’incontro con due autrici vincitrici del Premio Andersen,(giovedì alle 18 in piazza Cavour), e l’arte di sbagliare del prof più apprezzato del web,(sabato alle 10 in piazza della repubblica). La scrittura si incrocerà con le arti espressive nel concerto etnofolk di domenica mattina con i Benandanti, e nella lettura scenica “” di, sulle tracce del 13 agosto 1950, il giorno in cui migliaia di goriziani rimasti in territorio jugoslavo si misero in cammino per superare la frontiera. E venerdì sera (ore 19, Centro Giovani Innovation Young con prenotazone obbligatoria) GEOgrafie ricorderà il, uno spettacolo-concerto basato su alcuni racconti tratti dal manga giapponese “Hiroshima, la città dei fiori di ciliegio” di Fumiyo Kono.agli incontri trenta minuti prima dell’orario di inizio, per consentire gli ingressi secondo i protocolli di sicurezza. In piazza della Repubblica sarà allestito il “Geovillage”, una grande area con stand espositivi destinate alle case editrici e alle librerie. Info e dettagli geografiemonfalcone.it