Monfalcone, riaprono la Galleria Comunale d’Arte e il MuCA

A partire da sabato 1° maggio, la mostra “Nino Zoncada da Monfalcone al Mondo” è visitabile anche nei fine settimana, con prenotazione obbligatoria. I nuovi orari di apertura della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone e del MuCA – Museo della Cantieristica sono quindi i seguenti: lunedì dalle 10.00 alle 19.00, mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.



Le visite guidate alla mostra in Galleria sono possibili mercoledì alle 11.00, sabato e domenica alle ore 11.00 e alle ore 17.00, con prenotazione telefonando ai numeri 0481. 494177 - 371 o scrivendo una E-mail a galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it

Le entrate sono contingentate e gli orari potranno subire variazioni a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni sull’emergenza Covid-19.



La Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone riparte anche con l’attività didattica per i bambini dai 6 ai 10 anni d’età. Il progetto prevede laboratori e visite guidate gratuiti per avvicinare i più piccoli alla storia e all’arte, alla scoperta di Nino Zoncada. Questi i laboratori in programma: giovedì 6 maggio, alle ore 16.00, “OGGI SONO UN PROGETTISTA”, Il lavoro del progetto navale e la sua personalizzazione; giovedì 20 maggio, alle ore 16.00, “OGGI CREO IL MIO ARAZZO”, L’arazzo e la sua realizzazione; giovedì 3 giugno, alle ore 16.00, “OGGI INVENTO NUOVI LINGUAGGI”, L’arte segnica di Capogrossi. Un nuovo linguaggio artistico.



Per quanto riguarda le visite guidate “Viaggiando in un sogno” per i bambini dai 6 ai 12 anni d’età, sono previste giovedì 13 maggio, alle ore 16.00 e giovedì 27 maggio ore 16.00.Tutto su prenotazione ai numeri 0481 494 177/371 o via E-mail a galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it