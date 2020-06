Morto lo scrittore Carlos Ruiz Zafón

Ancora un lutto nel mondo della cultura: si è spento, nella sua residenza di Los Angeles, lo scrittore Carlos Ruiz Zafón. Aveva 55 anni e stava combattendo contro un tumore. Aveva raggiunto la notorietà internazionale con il romanzo ‘L'ombra del vento’, che l’aveva reso l’autore spagnolo più letto al mondo, dopo Cervantes.

Nato a Barcellona nel 1964, aveva iniziato la sua carriera letteraria all’inizio degli Anni '90 come autore di libri per ragazzi, prima del successo, grazie al passa parola, conquistato nel 2002 con la storia di un ragazzino, figlio di un libraio specializzato in edizioni per collezionisti e volumi usati. Amatissimi anche ‘Il gioco dell'angelo’, ‘Il prigioniero del cielo’ e ‘Il labirinto degli spiriti’, che fanno tutti parte della tetralogia del Cimitero dei Libri Dimenticati.

"Non scriverò mai più di Barcellona, né di libri. Dopo aver trascorso 16 anni immerso in questo mondo gotico e labirintico, mi sento pronto per qualcosa di nuovo", aveva annunciato a Pordenonelegge, dove era stato uno degli ospiti ‘di cartellone’ nel 2017. Il Festival del libro con gli Autori gli dedica un ricordo social: “Sono cresciuto in mezzo ai libri, facendomi amici invisibili tra le pagine polverose di cui ho ancora l'odore sulle mani”, si legge, citando una delle frasi di ‘L'ombra del vento’.