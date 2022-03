Mostre che vanno, vengono e restano

Si prepara un fine settimana gremito di attività e iniziative ai Civici Musei di Udine: un'occasione imperdibile per visitare, in una sola giornata, tante mostre diverse. E se la giornata è domenica 20, in programma c'è anche un evento speciale.

Cominciamo con la mostra che arriva. Il Museo Etnografico, domani giovedì 17, inaugura la mostra “Look Up: in cammino da Aquileia al Passo di Monte Croce Carnico. Foto Storiche dai Civici Musei di Udine”. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 1° maggio 2022, dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. E già che ci siete prendetevi un'ora per visitare il MEF, ne varrà la pena.



Una piacevole passeggiata in Castello per visitare la Mostra che resta. Prorogata fino al 30 giugno "Antichi abitatori delle Grotte in Friuli", dove è esposto anche materiale del Museo.



Nel pomeriggio di domenica 20 marzo, sempre al Castello di Udine, i reperti e i personaggi del Museo Archeologico prenderanno corpo e voce grazie al progetto “Anche le statue parlano”, ideato dall’Associazione A.C.CulturArti di Udine. Si tratta di un percorso tra i personaggi e le statue più importanti del Museo, che si racconteranno attraverso la voce degli attori Alessandro Maione e Caterina Bernardi e del cantautore Edoardo De Angelis. Uno spettacolo di musica e parole che si intreccia con le spiegazioni della dott.ssa Paola Visentini, in un dialogo tra i dati scientifici e le memorie dei personaggi storici.



Infine, ultimi giorni per "La forma dell'Infinito" che chiuderà domenica 27.



Come sempre, prenotazione obbligatoria (Tel. 0432 1273211 , mascherina FFp2 e Green pass rafforzato.