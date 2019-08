Mostre e visite guidate gratuite a Ferragosto

Una ricca offerta culturale è quella che l’ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia propone anche quest’anno nella giornata del 15 agosto.



Mostre temporanee, visite guidate gratuite, aperture straordinarie e tanto altro ancora per chi ama trascorrere il suo tempo in compagnia di arte, fotografia, moda, storia e tradizione.



A Trieste saranno aperte le sedi del Magazzino delle Idee con la mostra “Vivian Maier. The Self portrait and its Double” (10 – 20) e si potrà salire in cima al Faro della Vittoria (10 – 19) con visita guidata gratuita alle 16.



A Gorizia saranno aperti al pubblico il Museo della Grande Guerra, il Museo della Moda e delle Arti Applicate (9 – 19) e la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein con la mostra “Sergio Scabar. Oscura camera 1969 - 2018” (10 – 20) con visita guidata gratuita alle 18.



Saranno inoltre visitabili con ingresso gratuito a Villa Manin la mostra “Villa Manin. L’estate che immagini” (9 – 19), a Gradisca d’Isonzo la Galleria Regionale d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan (10 - 13/14 - 19), a san Vito al Tagliamento il Museo della vita contadina Diogene Penzi (10 - 18), a Cavasso Nuovo il Museo dell’emigrazione con la mostra “Sogni di latta… e di cartone. Tabelle pubblicitarie italiane 1900 - 1950” (10.30 - 12.30/15 - 18).



Per maggiori informazioni: https://musei.regione.fvg.it/