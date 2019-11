Mostruosi mostri manga a Pordenone

Un laboratorio itinerante di disegno manga, diviso in cinque incontri, uno per ogni biblioteca di quartiere, per dar modo a tutti di partecipare e per invitare i più giovani a frequentare anche le sedi decentrate della biblioteca. E' iniziato sabato scorso con Kappa, il mostro dei laghi e degli stagni, nella biblioteca di Torre, in via Vittorio Veneto 11, a Pordenone, e prosegue sabato 16 novembre, alle 16, con Tanuki, il cane procione, originario della famiglia dei canidi, via di mezzo tra un procione un tasso, figura mitologica molto antica. In Giappone è considerato un animale magico molto astuto, maestro del travestimento e mutaforma, scherzoso e malizioso, che tende a prendere sembianze d’ogni tipo per trarre in inganno gli umani .



Tema degli incontri saranno i mostri della tradizione giapponese, molto diversi da quelli occidentali, spesso presenti anche nei manga e negli anime proposti ai bambini attraverso i media televisivi e social. L’obiettivo è quello di far loro conoscere alcuni elementi della cultura giapponese, per stimolare confronti con quanto già conoscono del folclore locale, o derivante dalle proprie origini culturali. I bambini svilupperanno inoltre le loro capacità artistiche con tecniche accessibili a tutti, nell'ottica di acquisire le basi del disegno manga divertendosi.



La formula del laboratorio itinerante permette di partecipare ad un solo incontro o, per i più appassionati, di seguirli tutti. Gli incontri della durata di un’ora circa, sono destinati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi (max 15 iscritti).



CALENDARIO

sabato 16 novembre ore 16.00 – Biblioteca di Torre, Bastia del Castello

TANUKI, il cane procione

(per prenotazioni tel. 0434 44038; mar-gio-sab 15.00-18.00)



sabato 23 novembre ore 16.00 – Biblioteca “Jolanda Turchet”, via Pontinia 4

KARAKASA, il vecchio ombrello

(per prenotazioni tel. 0434 553730; mar-gio 15.30-18.30)

a seguire castagnata offerta dall’Associazione «Il Circolo di Pordenone»



venerdì 29 novembre ore 16.00 – Biblioteca Sud, via Vesalio 11

KITSUNE, la volpe a nove code

(per prenotazioni tel. 0434 392971; lun-sab 15.00-18.00)



sabato 30 novembre ore 16.00 – Biblioteca Nord, via Mameli 32

NEKOMATA, il gatto dispettoso

(per prenotazioni tel. 0434 542202; lun-mer 14.30-17.30, sab 9.30-12.30)