Muggia, prorogata la mostra 'Illustra Rodari'

I Musei Comunali di Muggia riaprono al pubblico anche nei weekend e nei giorni festivi, previa prenotazione obbligatoria, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid.



Si parte da questa settimana con la riapertura del Museo d'Arte Moderna "Ugo Carà" di Muggia con la mostra "ILLUSTRA RODARI C'era una volta a Muggia... #5", curata da Paola Bristot e Massimo Premuda e organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Muggia, prorogata fino a domenica 27 giugno 2021, e con "dal caveau: opere scelte dalla Collezione Ugo Carà", un’iniziativa per valorizzare la collezione donata dal maestro, esponendo due importanti bassorilievi bronzei dal sapore ellenistico e mitico, "Il castigo delle vergini" del 1949 e la "Centaura" del 1950. Il Museo Carà è visitabile dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12, si specifica che il sabato e nei giorni festivi l’accesso al museo è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, contattando: ufficio.cultura@comunedimuggia.ts.it o 040 3360340.



Da sabato 1° maggio 2021 riapre anche il Civico Museo Archeologico, visitabile il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, previa prenotazione obbligatoria. Presso la Casa Veneta sono raccolti i reperti ritrovati nei 25 siti sparsi sul territorio di Muggia, in particolare sul Monte Castellier: la stele dedicata al Dio Mitra, la Necropoli di Santa Barbara e il Castelliere di Elleri.All’interno dei due musei andranno rispettate semplici regole che ormai ben conosciamo: si indossa sempre la mascherina e anche i guanti se si sfogliano i cataloghi del bookshop, si possono igienizzare le mani in entrata, si rispetta la distanza di sicurezza di 1m con gli altri visitatori, a eccezione delle famiglie o dei congiunti, e infine si accede ai servizi igienici uno per volta. Inoltre, per garantire il distanziamento interpersonale dell’utenza, potranno accedere contemporaneamente al Museo Carà 18 visitatori e al Museo Archeologico 12 visitatori.È prevista infine anche la possibilità di prenotare la visita, scrivendo un’email all’Ufficio Cultura: ufficio.cultura@comunedimuggia.ts.it, o telefonando allo 040 3360340.