Musei aperti per Covid, ma in sofferenza

Bene rispetto a un anno fa, male rispetto a gennaio 2020, malissimo se pensiamo ai tempi pre-pandemia. Non serve essere maghi – o attendere i dati Istat – per capire che il Covid e le restrizioni nella vita di tutti i giorni hanno influito in negativo anche sulla fruizione dei musei e delle sale d’esposizione della nostra regione. Dal 10 gennaio, in base alle ultime disposizioni, è necessario il ‘Super Green Pass’ (oltre alla mascherina Ffp2, come per le altre manifestazioni sia al chiuso che all’aperto) per accedere alle strutture pubbliche e private anche della regione, che per poco più di un mese hanno invece goduto di un ‘privilegio’ in più (il possesso del Green pass ‘di base’) per l’accesso.

UDINE ‘A POSTO’ FINO AD APRILE - Difficile immaginare quale impatto potranno avere queste disposizioni, sempre sotto la spada di Damocle della temuta zona rossa, che significherebbe chiusura tout court, sulle iniziative già attive, spesso con tempi di esposizione abbastanza lunghi rispetto al ‘solito’. A Udine, per esempio, proseguirà fino al 27 marzo la gettonata mostra La forma dell’infinito a Casa Cavazzini, mentre in Castello il 27 febbraio chiuderà dopo quasi un anno Antichi abitatori delle grotte in Friuli. Due settimane prima, il 13 febbraio, è fissata la chiusura della mostra dedicata a Carlo Dalla Mura al Museo della fotografia, mentre il Salone del Parlamento dovrebbe ospitare fino al 30 aprile la dedica a Marcello d’Olivo.

SUCCESSI TARGATI ERPAC - Tempi dilatati anche per le mostre organizzate dall’Erpac, Ente regionale patrimonio culturale della regione, che dopo aver chiuso a Villa Manin il 9 gennaio con più di 3 mila visitatori l’esposizione dedicata a Napoleone, permette al pubblico ‘dotato’ di requisiti di visitare fino al 30 gennaio al Magazzino delle idee di Trieste la mostra di successo dedicata all’attività di fotografo del regista Stanley Kubrick, Through a different lens. Fino al 13 marzo alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo è aperto l’allestimento relativo al Fondo Biolcati/Corgnati, con le donazioni alla struttura effettuate dalla famiglia della cantante Milva. Un migliaio finora gli ingressi: già più di 1300, invece, per Tra la terra e il cielo. I magnifici ricami delle Orsoline., fino al 30 settembre, a Gorizia a Borgo Castello.

PERSI MILIONI DI VISITATORI - Tornando al confronto iniziale, i dati del 2020 e di una parte del 2021 hanno presentato per tutte le strutture, regionali e nazionali, un segno ‘meno’ da profondo rosso. Già durante il lockdown, si era parlato di quasi 20 milioni di visitatori e 80 milioni di euro persi dal sistema museale statale, che dal 2010 in poi era aumentato quasi del 50%. Per quanto riguarda l’intero comparto, l’Istat aveva calcolato il crollo degli introiti complessivi – quasi l’80%! - e del numero di visitatori complessivi, da 55 a 13,5 milioni, nel primo anno della pandemia. Un dato confermato anche in regione, dove le cose sembravano leggermente migliori, con un calo ‘solo’ del 60%. Un’oscillazione mai registrata prima, anche se, dopo l’exploit registrato nel 2005 (fino a 4 milioni all’anno di visitatori, il doppio del decennio precedente), il numero si era assestato a poco più di un milione negli ultimi anni. Un numero comunque impossibile da raggiungere in tempi di Covid, e chissà fino a quando