Musei aperti per l'Immacolata

Mercoledì 8 dicembre le sedi espositive di Erpac Fvg saranno aperte al pubblico.



A Gorizia, il Museo della Grande Guerra e il Museo della Moda e delle Arti applicate, dalle 9 alle 19 con le due nuove mostre “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Oroline” e “Gioiello e progetto. Dalla tridimensione alla forma piana”, mentre la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein sarà aperta dalle 10 alle 18. Le tre sedi saranno a ingresso gratuito per tutto dicembre. Per informazioni: musei.regione.fvg.it



A Gradisca d’Isonzo, la Galleria Regionale d'Arte contemporanea Luigi Spazzapan con la mostra “Spazzapan. Fondo Milva Biolcati / Maurizio Corgnati”, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. A ingresso gratuito fino al 13 marzo 2022. Per informazioni: musei.regione.fvg.it



A Passariano di Codroipo, Villa Manin vi aspetta con la mostra “Napoleone. Un omaggio” dalle 10.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30. Sarà aperto anche il Parco della Villa, dalle 10 fino al tramonto.

Per informazioni: www.villamanin.it



A Trieste, il Magazzino delle Idee con la mostra “Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs”, aperto dalle 10 alle 19.

Per informazioni: www.magazzinodelleidee.it



A San Vito al Tagliamento, il Museo della Vita contadina Diogene Penzi, aperto dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Per informazioni: musei.regione.fvg.it