Musei chiusi anche in Fvg

Come anticipato, per effetto del nuovo Dpcm, da domani giovedì 5 novembre e fino al 3 dicembre chiuderanno anche i musei e le sedi espositive di Erpac FVG - Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Nello specifico Museo della Grande Guerra, Museo della Moda e Pinacoteca a Gorizia, Galleria Spazzapan a Gradisca d’Isonzo, Magazzino delle Idee a Trieste, Villa Manin a Passariano di Codroipo, Museo della Vita Contadina a San Vito al Tagliamento, Museo dell’Emigrazione a Cavasso Nuovo.



Di conseguenza verranno sospese anche le tre mostre in corso: “Sandro Miller. Malkovich Malkovich Malkovich! Homage to Photographic Masters” al Magazzino delle Idee, “Vienna 1900. Grafica e Design” a Palazzo Attems Petzenstein, “Plurima” alla Galleria Spazzapan.



L’attività di Erpac Fvg, però, non si ferma e, anzi, in questo mese di pausa verranno organizzati incontri e altre iniziative in streaming, così da continuare a usufruire dello straordinario patrimonio della nostra regione.



Per restare informati su tutte le iniziative di Erpac FVG è sufficiente collegarsi ai suoi diversi canali social Instagram, Facebook e Twitter.