Musei gratuiti a Udine per le Giornate del Patrimonio

Sabato 25 e domenica 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ingresso ai Musei di Udine sarà gratuito. Al costo di 5 euro sarà possibile partecipare ad alcune visite guidate.



Sabato 25 alle 16:00, al Museo Etnografico del Friuli è in programma la visita guidata al Museo e alla mostra Origine dei saperi scientifici in Friuli: la meteorologia da Girolamo Venerio ad Ardito Desio; domenica 26 alle ore 16:00, al Castello di Udine, visita guidata alla Galleria d'Arte antica.



Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) rappresentano un’iniziativa congiunta della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa il cui scopo è quello di far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale e di incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e la trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni.



Nel rispetto delle norme anti-Covid19 gli ingressi al Museo sono contingentati, i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.