Sin dalla sua nascita più di 25 anni fa, il Museo della vita contadina “Cjase Cocèl”, ha tra le sue prerogative fondamentali la salvaguardia, la conoscenza e la diffusione dei valori che testimoniano lo sviluppo del lavoro contadino e artigiano locale. Una particolare attenzione è stata sempre data alle nuove generazioni ed agli istituti scolastici del territorio attraverso percorsi mirati ed un dialogo costruttivo con i docenti.

Il Covid 19 ha segnato un punto di svolta nel campo della didattica con la proclamazione di un lungo lockdown che ha interrotto le attività educative a partire dall’infanzia. Come sono cambiate le nuove generazioni? Come è cambiato il loro modo di comunicare?

Dopo il successo del primo incontro intitolato “Musei e nuove generazioni: come comunicare?”, l’appuntamento in programma sabato 5 marzo a Fagagna affronterà il tema “Museo e scuola:quale comunicazione?” .



Il Museo sta vivendo un nuovo punto di svolta, sono cambiate le generazioni, il mondo della scuola ed è necessario riflettere sui cambiamenti che si stanno compiendo. Grazie alla collaborazione dell’ Ecomuseo della gente di Collina “Il Cavalîr” dell’ Erpac – Ente Regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, questo ciclo di incontri vuole affermare il Museo Cjase Cocèl come punto di ricerca, confronto e didattico nel panorama museale anche al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia con il coinvolgimento di altre prestigiose realtà culturali italiane.Nel corso di questo appuntamento interverranno Marco Bertoldi dell’Istituto Comprensivo Pagnacco- Martignacco, Lorella Gosparini dell’Istituto Comprensivo di Fagagna, Daniela Finardi e Stefania Dallatorre del Museo degli Usi e Costumi della gente di trentina di San Michele all’Adige, Mariarita Ricchizzi del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine. Concluderà i lavori il prof. Davide Zoletto dell’Università degli Studi di Udine.Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi tramite questo link: https://forms.gle/KmV9tGC6BFeRtS9EA e sarà possibile seguire gli interventi in streaming o in presenza previo possesso del greenpass rafforzato presso la Sala Consiliare del Comune di Fagagna.Si segnala che tale iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’ Ufficio Scolastico Regionale- Ufficio VI ambito territoriale di Udine.