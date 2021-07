Musica Cortese nella Cripta della Basilica di Aquileia

Dopo il successo ottenuto nell'ultimo appuntamento sandanielese, che ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo con Angelo Floramo impegnato a raccontare l'inferno Dantesco sulle note della musica medioevale eseguita dall'ensemble Dramsam, si preannuncia un altro imperdibile appuntamento per Musica Cortese.



Il festival di musica antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia fa tappa alla Basilica di Aquileia per un doppio evento davvero eccezionale, giovedì 15 luglio. Alle 20 è in programma la visita (contingentata) agli affreschi della cripta, uno dei segreti più preziosi custoditi nella Basilica.



Alle 21, invece, sarà la prestigiosa Schola Aquileiensis ad eseguire il concerto Fabulae crucis et sepulchri, un viaggio sonorizzato con, sullo sfondo, gli stessi straordinari affreschi. Grazie alla narrazione e ai canti antichi, infatti, lo spettacolo, più che un semplice concerto, ricostruirà in forma aliturgica la suggestione e il fascino di una sacra rappresentazione germogliata dal più grande mistero del Cristianesimo. Con la voce narrante di Andrea Bellavite, che farà da guida-narratore agli affreschi, e guidati dalla precisa bacchetta del Maestro Claudio Zinutti, la formazione sarà composta da Lelio Donà, Roberto Frisano, Luca Laureati, Andrea Passerelli, Nicola Patat, Pio Pradolin, Stefano Stefanutti.



Sarà un'occasione davvero eccezionale per gustare gli affreschi nella cripta aquileiese da poco restaurati. Ma allo stesso tempo, per ascoltare una formazione, la Schola Aquileiensis che dalla sua fondazione, nel lontano 1985, si è specializzata nella proposta filologica e puntuale dei brani liturgici della tradizione aquileiese, diffondendo questo prezioso patrimonio storico e culturale in tutto il mondo.L'appuntamento, così come tutti gli altri di Musica Cortese, sono a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria inviando una email a dramsamcgma@gmail.com. Sarà possibile prenotarsi anche per uno solo degli appuntamenti della serata, visita o concerto, anche direttamente sul sito internet www.dramsam.org.