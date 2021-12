Musica e risate per sostenere la Biblioteca di Sara e il suo impegno che passa attraverso i libri e la lettura ad alta voce, portata nelle corsie di ospedale e nelle residenze per anziani: sarà una serata speciale quella di mercoledì 22 dicembre all’auditorium Concordia di Pordenone. Alle 20.45, con “Dante volte che si dice...”, andrà in scena l’ultima fatica teatrale per i Papu e il pubblico potrà ascoltare nuove ed originali musiche composte per l'occasione dal maestro Valter Poles. L'omaggio al Sommo Poeta vedrà infatti la formazione vocale e strumentale Gabriel Fauré Consort, come una sorta di coro greco, commentare le irriverenti e comicissime caricature dei personaggi danteschi, create dai due comici pordenonesi.



L’evento è organizzato dall’associazione musicale Gabriel Fauré, in collaborazione con la Biblioteca di Sara, il Comune di Pordenone e con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli. Il coro sarà accompagnato per l'occasione dal flauto di Ermanno Giacomel, i sintetizzatori e la chitarra di Giuliano Poles, l’organo hammond di Andrea Tomasi e le percussioni di Gianni Casagrande, per la direzione di Emanuele Lachin.



La serata è a ingresso libero (con Green Pass, prenotazioni via mail a assogfprenotazioni@gmail.com o via whatsapp al 347 6302407) e oltre a raccogliere fondi per l’associazione - che si sostiene con le sole donazioni a causa della pandemia non ha avuto occasione in quest’ultimo anno di organizzare serate dal vivo con il pubblico – sarà un’occasione per per ricordare Sara Moranduzzo (nel 2022 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa), l’operatrice culturale e giornalista nel nome della quale dal 2013 opera la Biblioteca, fondata dai suoi amici, con diversi progetti. In particolare si ricorda l’attività dei volontari nel reparto di Pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Pordenone rivolta ai bambini, con l’obiettivo di portare conforto ai piccoli pazienti ma anche di affermare il valore della lettura e la sua capacità di cura.