Musis di Mataran, le caricature

Mataran, la rivista satirica friulana, nei giorni scorsi ha lanciato il Six Fanarts Challenge in "salsa regionale", chiedendo ai fan che seguono il collettivo artistico su Facebook sei personaggi del Friuli Venezia Giulia da ritrarre. La Six Fanarts Challenge è una sfida che coinvolge molti fumettisti in tutto il mondo. Sei i disegnatori ''scesi in campo'', Tonus, Boscarol, Di Qual, Paoloni, Rizzo e Upata, che hanno accettato la sfida.

"Sono arrivati davvero tanti nomi, scegliere è stato difficile - spiegano quelli di Mataran -, ma ecco i magnifici Sîs Musis di Mataran: Armando di Alessio Rio Rizzo, Giovanna Botteri di Maurizio Boscarol, Menocchio di Simone Pao Paoloni, Bruno Pizzul di Gio Di Quall, Federico Tavan di Tonus e Ezio Vendrame di Upata".

Non è il primo contest che la testata satirica lancia da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus. Con la sua graffiante satira Mataran riesce a combattere, con il sorriso, anche la noia della quarantena, la depressione e l'ansia da isolamento.

Sfide artistiche che sono divenute, quindi, un appuntamento fisso della quarantena e che richiedono l'interattività con il pubblico.

Ovviamente "non si vince niente - sottolineano -, vince l'arte friulana!". E un sorrido, aggiungiamo noi.