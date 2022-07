Nasce la Bibliografia friulana di Pasolini

Sarà presentato giovedì 14 luglio alle 18 a Casarsa della Delizia, nella sede del Centro Studi Pasolini, il portale online Pasolini Bibliografia Friulana un innovativo strumento per conoscere le opere di Pier Paolo Pasolini che hanno un diretto rapporto con il Friuli.

L’incontro sarà introdotto dai presidenti delle due istituzioni Flavia Leonarduzzi del Centro Studi Pier Paolo Pasolini e Federico Vicario della Società Filologica Friulana.

Pier Giorgio Sclippa, ideatore e coordinatore del progetto, presenterà, invece, il portale, i contenuti e gli obiettivi di questo strumento a disposizione dei ricercatori e degli utenti del web.

La data per la presentazione di questo portale ha un preciso significato: il 14 luglio 1942, infatti, l’Anonima Arti Grafiche di Bologna finiva di stampare per la Libreria Antiquaria di Mario Landi la raccolta di “Poesie a Casarsa”: a ottant’anni da quella data e nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita del grande intellettuale, il Centro Studi e la Società Filologica intendono celebrare questo doppio anniversario con la presentazione di questo innovativo strumento.