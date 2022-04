Dopo il grande successo di Monfalcone GEOgrafie nasce Monfalcone GEOgrafie in Marina. Dopo i numeri importanti dello scorso anno, quest’anno il Festival Monfalconese ha superato ogni record. Sono 5mila le persone che dal 30 marzo al 3 aprile hanno partecipato agli incontri con editori e autori nazionali insieme a operatori e voci del territorio, alla scoperta dei paesaggi umani e geografici di ogni tempo.



Incontri, lezioni e tante iniziative per comunicare il valore della geografia e il suo ruolo per la formazione umana, anticipata da un’anteprima del Festival che quest’anno ha portato “Aspettando GEOgrafie” anche a Udine e a Trieste.



Con un’edizione che idealmente ha aperto la primavera dei festival culturali 2022, Monfalcone GEOgrafie è tornato in scena proponendo un affascinante viaggio attraverso i paesaggi umani e geografici, confermandosi anche quest’anno un appuntamento di grande successo: in cinque giornate ricchissime di incontri, sono stati ben 60 gli eventi che hanno coinvolto i tanti poli culturali della Città, dalla Piazza (2.400 presenze totali), al Teatro (1.550 presenze totali), fino alla Biblioteca Comunale e al Palazzetto Veneto.



Quasi 1.500 gli studenti coinvolti tra le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.“Proprio per questo anche il prossimo anno Monfalcone Geografie tornerà in primavera, tra marzo e aprile, aprendo nuovamente la stagione dei Festival” ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint che ha poi voluto annunciare una grande novità: Monfalcone GEOgrafie in Marina. “La prima edizione, dedicata al Mare, consentirà di vivere d'estate il valore della lettura, dell'ascolto, del racconto e della vita della nostra città, che è anche Mare. Mare che ci deve caratterizzare” ha annunciato il Sindaco.Una prima edizione del Festival in estate che si articolerà in 2 appuntamenti infrasettimanali seguiti dall’aperitivo nelle Marine della città, ma non sarà tutto, GEOgrafie sarà la caratterizzazione fondamentale di una serie di appuntamenti che nasceranno durante l’anno anche perché “GEOgrafie ha promosso anche le altre attività culturali in città ed è un volano importante per il turismo” ha commentato l’Assessore Fasan che ha annunciato di voler lavorare a un protocollo d'intesa con il Mart di Rovereto.