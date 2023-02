Nasce Pnleggebooklovers

Pordenonelegge tuttolanno: fra le novità dell’agenda 2023 di Fondazione Pordenonelegge.it, arriva da mercoledì 22 febbraio pnleggebooklovers, il gruppo di lettura di pordenonelegge rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi.

Un’occasione speciale per chi ama leggere e vuole trovare persone che condividano la sua passione. A Palazzo Badini, sede della Fondazione e “casa di pordenonelegge”, dal 22 febbraio e ogni ultimo mercoledì del mese, tre lettrici che hanno dedicato parte della loro vita a diffondere l’amore per i libri – la scrittrice Odette Copat e le influencer Monia Merli e Federica Pivetta – aiuteranno, animeranno e modereranno la discussione, proponendo libri, percorsi e magari svolte improvvise.

Il gruppo sarà formato da massimo 30 partecipanti, 20 dei quali dovranno aderire all’intero percorso annuale, mentre altri dieci posti saranno messi a disposizione di volta in volta per ogni appuntamento, riservati ai curiosi che vorranno avvicinarsi al gruppo di lettura di pordenonelegge.

Si sceglierà il libro del mese e l’incontro servirà a discuterne, mettendo a fuoco temi, impressioni, pieghe che almeno a prima vista possono sfuggire. Insomma, sarà l’occasione per condividere una passione divorante come quella della lettura. Grazie a pordenonelegge, si avrà inoltre la possibilità di arricchire gli incontri con la presenza, su zoom, di alcuni autori e il gruppo di lettura potrà indicare uno scrittore da invitare alla Festa del Libro con gli Autori, in programma dal 13 al 17 settembre 2023, per un incontro che sarà gestito direttamente dai pnleggebooklovers.

Nel primo incontro, mercoledì 22 febbraio, le tre guide Copat, Merli e Pivetta faranno la conoscenza dei partecipanti e proporranno tre titoli di libri d’esordio: gli iscritti sceglieranno, in base ad alcuni indizi, senza conoscerne il titolo, il libro che sarà poi discusso e commentato nell’incontro del mese successivo. Partecipare a pnleggebooklovers è gratuito: le iscrizioni sono già attive sul sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce Accedi). Info: Tel. 0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it.

"Leggere un libro – osserva il curatore di pordenonelegge Alberto Garlini - è un’attività solitaria, serve silenzio e attenzione, serve sospendere il mondo ordinario per entrare nel mondo avventuroso di un romanzo. Questa regola, però, ha una sostanziosa eccezione nei gruppi di lettura, dove persone legate dalla stessa passione per le storie si incontrano per parlare insieme di un libro appena letto, per condividere impressioni, per approfondire un tema, per arricchire la propria interpretazione attraverso una polifonia di voci amiche. Un libro, oltre a essere una serie di pagine riempite di parole, è anche questo: una continua discussione, un continuo interpellare che spesso tocca le ragioni profonde della vita stessa. Ognuno di noi cerca in un libro la martellata che rompa il ghiaccio interiore, la frase o il personaggio che ci cambierà la vita: ma forse lo si può fare meglio insieme, proprio perché è vero che leggere è una attività solitaria, ma ci apre naturalmente al mondo e alla sua comprensione. Leggere insieme, è leggere di più".

Odette Copat è nata a Pordenone nel 1975. Laureata in Scienze Politiche a Padova, si occupa di progettazione e qualità nell'ambito dei servizi socio-sanitari. Tiene il blog "30giorninprova", nel 2020 ha pubblicato il libro Manuale malincomico di soccorso alla quotidianità (Biblioteca dell'Immagine) ed è da anni autrice della rubrica domenicale “PNeologismi”, poi "Settimo senso”, sulle pagine del Messaggero Veneto.

Monia Merli, nata a Milano il 16 maggio 1969, lavora per trent'anni all'ufficio acquisti di un'azienda metalmeccanica, ma coltiva il sogno di aprire una libreria. Sta girando le librerie indipendenti italiane e portando avanti un progetto dal nome Libro Vagabondo. Temporaneamente sta lavorando in una libreria milanese. Lettrice compulsiva, racconta ciò che legge sui suoi canali social. Ha partecipato a diverse edizioni di PordenoneScrive e ha collaborato con PordenoneLegge.

Federica Pivetta, nata a Sacile nel 1987. Laureata in lingue e scienze del linguaggio, curriculum filologico-editoriale, ha approfondito lo studio delle lingue inglese e francese. Inizialmente si occupa di marketing e comunicazione per un’azienda del settore arredo, per poi passare all’area commerciale per i mercati esteri delle lingue di studio. Collabora dal 2012 con la fondazione Pordenonelegge.it nel gruppo accoglienza degli autori stranieri. Appassionata lettrice, frequenta diversi corsi di scrittura creativa nel tempo libero.