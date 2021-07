Nasce Vicino/lontano Mont, rassegna estiva che coinvolge Carnia e Canale del Ferro

L’associazione vicino/lontano, presenta il nuovo progetto “vicino/lontano Mont”. L’obiettivo è quello di proporre spazi di riflessione attraverso un lavoro di tessitura tra vari attori che si occupano da molti anni dei temi legati allo sviluppo locale e alla valorizzazione della cultura in montagna.



“Mont” gioca sul doppio significato - in friulano - di “montagna” e di “mondo”, che riporta al concetto di locale e globale.



La rassegna, curata da Claudio Pellizzari con il supporto logistico di Arci Cocula, si realizzerà da fine luglio a fine settembre, in numerose località della Carnia e del Canal del Ferro, con il coinvolgimento di qualificati operatori culturali, ospitando e valorizzando all’interno di una comune cornice, il lavoro che diverse realtà regionali e locali svolgono da molti anni. Attraverso percorsi che andranno oltre le giornate della manifestazione, vuole inoltre contribuire a rafforzare la consapevolezza che la montagna è prima di tutto un laboratorio dove sperimentare la società del futuro, in equilibrio tra fragilità e tenacia.



In questa sua prima edizione, la rassegna coinvolge l’Officina Montagna del Cantiere Friuli dell’Università di Udine, l’ASCA – Associazione Sezioni CAI di Carnia, Canal del Ferro, Val Canale (con i progetti Leggimontagna e Cortomontagna), il Carnia Industrial Park, la Cooperativa Cramars e Melius/innovalp.tv, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine, la Condotta Slow Food Alto Friuli “Gianni Cosetti”, la Biennale Harvest di Dordolla, l’ANPI Val But “Aulo Magrini”, Euritmica/Musicarnia, il Settembre Letterario della Città di Tolmezzo, Arci Cocula/Community Culture Landscape, Legacoop FVG.Verranno interessati e coinvolti nell’iniziativa i territori dei Comuni di Ampezzo, Comeglians, Forni Avoltri, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sappada, Socchieve, Tolmezzo, Treppo Ligosullo e quindi della Comunità di Montagna della Carnia, della Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Valcanale e del Consorzio BIM Tagliamento.Le attività di vicino/lontano 2021 si realizzano grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, con il supporto di Coop Alleanza 3.0, Amga Energia & Servizi, CiviBank, Ilcam, Prontoauto, Farmacia Antonio Colutta e Confartigianato.