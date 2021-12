"Natale a Sistiana", allestita dal 1° dicembre nei locali di Sistiana la mostra fotografica collettiva diffusa a tema natalizio a cura de Le vie delle Foto in collaborazione con Lions Club Duino Aurisina e Gruppo Ajser 2000



E' aperta dal 1° dicembre la mostra fotografica collettiva diffusa nei locali di Sistiana a tema natalizio dal titolo "Natale a Sistiana", una collaborazione ormai consolidata tra Le vie delle Foto, il Lions Club Duino Aurisina e il gruppo Ajser 2000.



Ideata con finalità turistiche per illustrare le bellezze del territorio e promuoverne le attività, la mostra si sviluppa secondo la tradizionale modalità delle iniziative promosse da Le Vie delle Foto: un singolo e diverso fotografo che espone in ogni locale partecipante, quest'anno con ben nove temi diversi e altrettanti esercizi coinvolti.

I fotografi partecipanti, tutte presenze storiche della manifestazione triestina, sono: Christian Milotic, Luana Valentich, Giorgio Masnikosa, Marco Storti, Lucio Ulian, Claudio Sardella, il gruppo fotografico Tempo Diaframma e infine Alan e Roberta Ravalico, la cui esposizione è abbinata a un libro fotografico il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione Azzurra.



"Un plauso sincero va a Linda Simeone e a tutte le realtà che hanno voluto aderire e hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto - ha sottolineato l'Assessore comunale al Turismo, Massimo Romita, coinvolto nell'iniziativa attraverso gli operatori locali - che offre l'opportunità agli avventori dei bar e ristoranti di Sistiana di vivere un'esperienza unica. Ogni attività partecipante viene indicata all'interno di una mappa - disponibile presso gli esercizi aderenti - che, nella sua totalità, collega tutti i locali del centro cittadino. Quello che stiamo attualmente vivendo - ha concluso Romita - è un momento nel quale stanno aumentando sempre di più le distanze e questa formula, ideata da Le vie delle Foto, è ideale per avvicinare, fare squadra e creare legami".La mostra sarà visitabile durante l'orario di apertura dei singoli locali fino al 6 gennaio 2022.