Natale al museo a Cividale

Bambini annoiati a casa durante le vacanze natalizie? Il Comune di Cividale del Friuli ha la soluzione e propone a bimbi, genitori e nonni dei divertenti laboratori gratuiti nei musei comunali.

Si inizia al Cips, Centro Internazionale Vittorio Podrecca Maria Signorelli, il museo dei burattini e delle marionette, nei giorni 27 e 28 dicembre 2022 con That’s Amore – Le Marionette Canterine del Cips.

Doppio appuntamento in entrambe le giornate: alle 10.30 ci sarà un laboratorio di costruzione di una marionetta gigante e alle 14.30 una visita guidata alla scoperta di marionette e burattini del Cips. Entrambe le attività saranno condotte dall’artista e burattinaio Michele Polo.

Il 3 gennaio ci si divertirà in Monastero di S.Maria in Valle/Tempietto Longobardo con una attività dedicata al Presepe delle Orsoline. Alle 11 (fascia d’età 6 – 11 anni) si terrà In cammino verso la capanna: visita al Presepe delle Suore Orsoline, descrizione dell'ambientazione e dei personaggi. Racconto di come vennero costruite le statuine, della particolarità dei loro abiti e della tradizione dell'allestimento del presepe. Il tutto in doppia modalità più semplice e avvincente per i bambini e più particolareggiato per gli accompagnatori.

Al termine, costruzione tridimensionale in carta dell'ambientazione di una Natività che i bambini porteranno a casa come ricordo. Alle 15 (sempre per 6 – 11 anni) A ognuno il suo angelo custode: visita al Presepe delle Suore Orsoline, descrizione dell'ambientazione e dei personaggi con particolare attenzione alla schiera di angioletti. Racconto di come vennero costruite le statuine, della particolarità dei loro abiti e della tradizione dell'allestimento del presepe. Al termine realizzazione di un piccolo angioletto in carta, stoffa, lana e scarti di sartoria che i bambini potranno portare a casa. La visita del Presepe è aperta anche ad adulti che non accompagnano bambini.

Il 4 gennaio spazio alla fantasia a Palazzo de Nordis fra i quadri della Collezione De Martiis. Alle 11 (6 – 11 anni), Condominio De Nordis - Che tipi gli inquilini di Palazzo De Nordis! Sono artisti ma tutti con una personalità diversa. C’è chi ama le zebre e ne tiene una in casa e chi parla solo per virgole, c’è chi è impulsivo e chi inquadrato, c’è chi scappa al mare e chi a teatro, ma convivono tutti allegramente e serenamente nello stesso palazzo. In occasione della riunione di condominio i ragazzi busseranno ad ogni porta per scoprire l’inquilino che vi abita realizzandone un ritratto creativo tra immagini e parole.

Un’installazione di gruppo sarà costruita e assemblata dai partecipanti, che si cimenteranno nella realizzazione di un artistico e moderno “condominio” da lasciare in museo: in questo modo l’esperienza dei ragazzi sarà parte integrante del percorso espositivo. Un percorso all’insegna dell’arte tra identità e comunità.

Alle 15 (sempre per 6 – 11 anni) si terrà L’arte contemporanea in quattro parole, visita attiva con laboratorio itinerante: quattro opere, quattro postazioni, quattro attività per scoprire il ruolo dell’arte contemporanea e allenare la creatività. Uno speciale kit di bizzarri esercizi utili a tutti per favorire i collegamenti mentali, superare lo stereotipo, allenare la comunicazione non verbale e grafica, stimolare il pensiero divergente.

Tutti i laboratori sono gratuiti, i posti sono limitati e le prenotazioni possono essere fatte all’Informacittà, tel. 0432710460.