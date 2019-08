Natura e arte protagoniste a Miramare

Domani sera, venerdì 2 agosto, appuntamento a Miramare nell'ambito delle giornate di apertura serale straordinaria che prevede l'apertura al pubblico del castello fino alle 22.30. Grazie alla collaborazione tra il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e il WWF Area Marina Protetta, venerdì 2 agosto si svolgerà la prima delle iniziative a tema, centrate sugli aspetti botanico naturalistici e culturali del sito storico.



Dalle 18, con ritrovo davanti al piazzale del castello, è in programma una passeggiata naturalistica tra natura e arte. Tra gabbiani, balestrucci, marangoni e picchi, gli uccelli che popolano il Parco e la Riserva Marina di Miramare, l’occasione unica per farsi guidare da un esperto ornitologo dello staff WWF che, con l’ausilio di binocolo o cannocchiale, aiuterà i partecipanti a identificare le diverse specie svelando curiosità e caratteristiche di ciascuna. Molti sono anche gli uccelli, nascosti o ben visibili, che si celano fra le opere, sulle tele e nelle preziose decorazioni dell’imponente castello. Del resto, si sa quanta passione, accompagnata anche da una vera e propria sete di conoscenza, avesse l’arciduca Massimiliano d’Asburgo per la natura nelle sue multiformi espressioni. La visita nelle sale della dimora signorile di Massimiliano e Carlotta sarà curata dagli storici esperti del Museo.