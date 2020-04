Navigare tra i libri e le parole

Una giornata che celebra la cultura e se a celebrarla sono insieme, sul video da ogni parte d'Italia (e non solo) numerosi autori - tra filosofi, romanzieri, saggisti, attori e musicisti - l'iniziativa diventa una grande festa, per condividere passioni, riflessioni e pensieri.

Ci ha pensato la rivista "Leggere: tutti", che da dieci anni organizza "Una nave di libri per Barcellona", a far navigare quest'anno in acque virtuali, un concentrato di saperi per celebrare insieme questo avvenimento spiritualmente ricchissimo. Proprio il 23 aprile, infatti, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, sul canale youtube della rivista si collegheranno a rotazione per 10 ore di seguito (a partire dalle 10:00 di mattina) una serie di scrittori, da tutte le parti d'Italia. A partire dalle ore 10:00, Annalisa Nicastro, Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno Gambacorta e Gianni Zagato coordineranno gli incontri tramite skype mentre gli spettatoti da casa potranno interagire con eventuali domande e/ commenti tramite facebook, whattsapp, youtube o scrivendo a info@leggeretutti.it. Sarà inoltre possibile prenotare copie dei libri con dedica degli autori e chi vorrà riceverà in omaggio l’ultima copia di "Leggere:tutti" in formato digitale.