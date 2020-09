Negli occhi dei ribelli di Danilo De Marco

"Con la perdita della memoria rischiamo di perdere la continuità di significato e di giudizio" scrive Danilo De Marco, maestro della fotografia, friulano, nel riassumere “Negli occhi dei ribelli”, la mostra che sarà inaugurata sabato 12 settembre alle 17.30 nella Chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento (con prenotazione obbligatoria). La personale è una costellazione di volti, una collezione di “figure” e non semplicemente di ritratti, come ricorda Gian Paolo Gri: "Di partigiani, Danilo ne ha inquadrati quasi un migliaio, fin qui; è diventato un collezionista. Ma la sua non è una collezione all’occidentale, possessiva. Ha creato un accumulo che sa di culture lontane, di potlach, dove non si rastrella per sé, per conservare, ma per far dono, per ridistribuire". Sabato 12 è previsto anche un intermezzo musicale con Andrea Nassivera a cura del Conservatorio Tomadini di Udine.



La mostra è organizzata da Presenza e Cultura, Centro Iniziative Culturali Pordenone e Comune di San Vito al Tagliamento, con il sostegno della Regione Fvg, ed è curata da, con il coordinamento di. È inserita nella, progetto triennale dedicato all’esplorazione del tema “”. La manifestazione è entrata a far parte del circuito Italiafestival, e ha ottenuto il riconoscimento dell’Art Bonus della Regione FVG grazie al supporto dell’azienda DFORM-THEKE: "Eccoli qui allora i loro volti oggi, i volti dei ribelli di allora segnati dal tempo – scrive Danilo De Marco –, l’inquadratura è ripetitiva e chiusa, come si usa con le foto segnaletiche dei delinquenti, dei banditi, tutta concentrata sul volto. Meglio ancora, sugli occhi… gli occhi, unico punto di messa a fuoco, unico centro rimasto di un tempo salvato…".

Si tratta di “volti del coraggio”, mentre la scelta stilistica di mettere a fuoco e quindi riservare la nitidezza dell’immagine agli occhi, fa sì che ciascun spettatore venga interpellato, "da una struttura frontale che è quella dell’icona" come rimarca Giancarlo Pauletto, curatore della mostra.

Precisazione a cui fa eco quanto scrive Gian Paolo Gri: "Accostati, questi sguardi compongono una comunità di valore, ideale, che continua a ridersela dei confini, che sollecita a sapersi guardare attorno, a non dimenticare, a scegliere ancora e ogni giorno da che parte stare".

Così, dietro ad ognuno dei “paesaggi umani” che questi volti sottintendono – il sereno e intenso Anton Vratuša, l’umano e accogliente Alojse Kapun, il fermo, determinato André Radzynski e via e via – non è difficile immaginare pericoli, scelte, paure e decisioni che possono aiutarci a contrastare l’azione di coloro, uomini e governi, che nulla hanno imparato e nulla vogliono imparare dalle guerre e dai massacri del terribile “secolo breve”.



CONCERTO DI APERTURA

Andrea Nassivera nato a Tolmezzo nel 2001, ha iniziato lo studio della fisarmonica all’età di 11 anni col M° Eldi Toniutti ed attualmente frequenta la classe di fisarmonica del conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, sotto la guida del prof. Adolfo Del Cont ed è stato ammesso al corso di Composizione. In qualità di solista e in formazioni varie si è esibito in molte stagioni concertistiche in Italia, Francia, Polonia e Germania riscuotendo ovunque consensi dal pubblico e dalla critica: “Estate in città” di Pordenone, “Concerti al museo” di Cividale (UD), Sala Darsena di Lignano Sabbiadoro (UD), 45ème Festival d’accordéon a Saint-Pol-sur-Mer (Francia), Lublin (Polonia), 22°, 23° e 24° Festival internazionale della Fisarmonica - Dolomiti (Belluno), Würzburg (Germania), Carniarmonie 2019 ecc. Collabora inoltre con l’Associazione Filarmonica “Fisorchestra G. Rossini” di Santa Giustina (BL) diretta dal M° Ernesto Bellus.

Ha trascritto svariati brani per fisarmonica e orchestra di fisarmoniche. Il 30 giugno 2019 ha vinto il primo premio al concorso internazionale di fisarmonica di Erbezzo (VR). Ha conseguito la maturità in Design Industriale al Liceo Artistico “Giovanni Sello” di Udine, con voto 100/100.



