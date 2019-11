Nel labirinto 2.0: uno spettatore alla volta

Un mese abbondante di spettacolo, ogni volta diverso, per uno spettatore alla volta, che ha a disposizione 25 minuti per diventare Orfeo: per essere e sentire come lui e non essere più solo uno spettatore. Il labirinto di Orfeo è stato uno spettacolo che ha cambiato la storia di Teatro Contatto, 25 anni fa. In molti lo ricorderanno: una straordinaria esperienza di teatro site specific, sensuale e terribile, liberatoria e potente, per un unico spettatore alla volta, chiamato – come scrisse nel ‘95 Roberto Canziani – a “lasciarsi andare, lasciarsi guidare, per affrontare l’avventura”.

Fino all’8 dicembre, la Sala Carmelo Bene del Palamostre di Udine si trasformerà di nuovo in labirinto, stavolta doppio – sia reale che virtuale – grazie al Progetto Labirinti 2.0 realizzato per la stagione del Css da Alessio Boni, Pietro Faiella, Luigi Lo Cascio e Sandra Toffolatti, con la messa in scena di Rita Maffei. In scena Manuel Buttus, Ada Delogu, Natalie Norma Fella, Klaus Martini e Nicoletta Oscuro e i 31 partecipanti volontari al laboratorio di teatro sensoriale, che accoglieranno chi si avventurerà nel labirinto.

Ogni singolo spettatore che entrerà, ogni 5 minuti, si affiderà alle cure di chi incontrerà: nel buio, nella penombra, fra suoni e profumi, parole sussurrate e contatti ravvicinati, per scoprire come in sogno la bellezza di Euridice. Il labirinto è stato ‘rimasterizzato’ ed è offerto – agli spettatori che indosseranno un visore VR - anche in realtà virtuale: un’esperienza che affianca quella dal vivo grazie all’impiego della tecnologia e alle visioni sviluppate dal team creativo udinese di Virtew, per la direzione creativa di Alessandro Passoni.