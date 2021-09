Nel mezzo del cammin... lettura in musica a San Daniele

Domenica 26 settembre, alle ore 17:30, la meravigliosa Chiesa di Sant'Antonio Abate a San Daniele del Friuli accoglierà la lettura in musica per voce recitante e flauti Nel mezzo del cammin... dedicata a Dante Alighieri, prossimo appuntamento del Festival BieleStele 2021. All'interno della chiesa si ammira il più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, opere di Martino da Udine detto "Pellegrino da San Daniele".

Protagonisti del concerto saranno l'attrice Elena Zegna ed il flautista Ubaldo Rosso.

La lettura dei canti più celebri dell' Inferno della Divina Commedia di Dante a partire dall’incipit, per proseguire con i personaggi più noti come Caronte, Paolo e Francesca, Ulisse, il Conte Ugolino, si alterna e a tratti s’intreccia all’esecuzione di suggestive pagine musicali di compositori di epoche diverse, eseguite su più tipologie di flauto con timbriche differenti.



La ricerca di musiche caratterizzate da una forte affinità sensoriale con i versi di Dante potenzia la carica emotiva del testo, accompagnando il pubblico in un viaggio tra poesia immortale e musica evocativa.

Il concerto è realizzato con il patrocinio ed il sostegno della Città di San Daniele del Friuli.

Sponsor privato della rassegna è la ditta F.A.R. - Fonderie Acciaierie Rojale.

Ingresso gratuito con posti limitati, è necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti:

telefono 0432 946560

e-mail info@guarneriana.it

Festival BieleStele

http://www.bielestele.altervista.org