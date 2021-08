Una serata veramente unica quella offerta da Noi Cultura e Turismo assieme al Folk Club di Buttrio: voce, liuto e flauti dritti dell’Ensamble Dramsam si accompagneranno alla narrazione di Angelo Floramo, trasportando tutti gli spettatori nel mondo incantato di Dante Alighieri.



Dramsam è formato da un gruppo di professionisti specializzati nel campo della musica antica ed ha al suo attivo numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive. Il gruppo si occupa anche della ricostruzione e dell’utilizzo di copie di strumenti storici così da rimanere fedele alla profonda ricerca filologica che da sempre lo contraddistingue.



La musica dei Dramsam verrà accompagnata dalla narrazione di Angelo Floramo, grande studioso e scrittore friulano, che da alcuni anni si sta proponendo al pubblico anche con spettacoli teatrali.



L’evento è organizzato da Folk Club Buttrio in collaborazione con Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, nata per la per promozione del territorio attraverso eventi e iniziative culturali.



L’appuntamento è Pavia di Udine - Lauzacco, alla Corte Municipale oppure al Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279.