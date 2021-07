Nel museo a cielo aperto la pietra suona

Vent’anni fa era solo un prato abbandonato, tra Orsaria e Leproso in comune di Premariacco. Oggi, coi suoi 15 mila mq, la Braida Copetti è una grande collezione a cielo aperto – la prima in regione - che rispecchia il gusto e l’interesse di Copetti Antiquari: il risultato di un lavoro decennale di progettazione e raccolta di opere d’arte, nato per condividere l’amore per l’arte e per il talento. Dal 2018, collaborando con diverse istituzioni e con un impegno personale rilevante, anche economico, la famiglia ha trasformato l’area in una cornice naturale per sculture di importanti artisti del 20° secolo e contemporanei. Una collezione in continua mutazione che accanto ai maestri friulani del ‘900 (Mirko Basaldella, Mascherini, Ceschia), e contemporanei (Zavagno, Brugnera, Carlesso), e grandi nomi italiani e internazionali (Manzù, Dušan Džamonja, Kim Seung Hwan) accoglie di continuo nuove opere e autori.

MONOLITI E ‘SEMI DELLA PACE’ - Da pochi giorni, il Parco sculture ospita Suoni, pietre e architetture. Pinuccio Sciola nella Braida Copetti, un’antologica dello scultore sardo, famoso anche per aver trasformato il suo paese, San Sperate (Ca), in un autentico museo en plein air che i tre figli, attraverso la Fondazione Sciola, hanno trasformato in un Giardino sonoro con migliaia di spettatori ogni anno. Nella Braida Copetti sono visibili sei monoliti risonanti di grandi dimensioni, i semi della pace - parte di una grande installazione che si tenne nel 2008 ad Assisi - e le Colonne infinite, omaggio a Gaudì con elementi metallici di recupero.



- Dopo San Sperate, il Parco sculture alle porte di Udine rappresenta lo spazio pubblico visitabile in Italia col numero più importante di elementi della produzione artistica di Pinuccio Sciola (1942-2016). Nello stesso spazio, ma all’interno, è in via di allestimento con la collaborazione di Copetti Antiquari anche una delle Città sonore: l’altra sarà ospitata alla 17a Biennale di Architettura a Venezia dal 10 agosto. Entrambe ammirabili in concomitanza: in laguna e sotto il loggiato della Braida Copetti.- “Quello che si crea all’interno dello spazio espositivo della Braida Copetti è più che una visita: è un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi –ha spiegato Maria Sciola, Direttore generale della Fondazione Sciola, intervenuta all’inaugurazione - Le pietre sonore sono opere in grado di parlare tutte le lingue del mondo, di approcciarsi a tutte le culture e per tutte le età e che possono essere vissute con tutti i nostri sensi. La collaborazione con la famiglia Copetti prosegue il percorso di valorizzazione delle opere di Pinuccio, delle sua filosofia e del rispetto per le persone e la natura”.- Aperto da tre anni, visitabile gratuitamente il venerdì dalle 17 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 12 anche senza prenotazione (visite guidate ogni venerdì alle 17.30, info@copettiantiquari.com), la Braida Copetti ha incassato il plauso dell’amministrazione comunale e di quella regionale, più che disponibili a sostenere un’iniziativa privata di valenza pubblica, particolarmente importante per lo sviluppo del turismo ‘slow’ ed emozionale.