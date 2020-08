Nessuno escluso, quinta edizione per promuovere la lettura

Torna per la quinta edizione “Nessuno Escluso” il progetto di diffusione e promozione della lettura che vuole consolidare il ruolo delle biblioteche per le piccole comunità e spingere l'integrazione tra le lingue e le culture presenti sul territorio.



Come sempre articolato su diverse attività, Nessuno Escluso si apre con una serie di appuntamenti estivi nei comuni di Resia, Resiutta, Chiusaforte, Malborghetto – Valbruna, Tarvisio, Moggio Udinese, Pontebba, dal 21 agosto al 4 settembre, per poi continuare il suo percorso autunnale nelle scuole e nelle biblioteche del Canal del Ferro e della Val Canale. Tutti gli incontri estivi, aperti al pubblico e gratuiti, avranno posti limitati ed è consigliata la prenotazione.

L'iniziativa si svolge nell'ambito di Leggiamo 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, ed è a cura di Damatrà Onlus.



Sette, dunque, gli appuntamenti estivi con alcuni "comuni denominatori": i bambini che assisteranno alle letture ascolteranno il racconto in cuffie wireless. Le cuffie, infatti, garantiscono il corretto distanziamento tra i bambini e consentono loro di concentrarsi di più sulle parole e sulla narrazione del lettore, in uno spazio che risulterà dilatato e silenzioso. Tutti i racconti che sono stati scelti per gli incontri sono incentrati su fiabe tradizionali della tradizione orale e su argomenti mitologici delle più diverse culture: tutte storie, dunque, nate per essere raccontate a voce e per questo ancora più immaginifiche.Infine, per ogni incontro, saranno disponibili tante lenzuola sulle quali bambini e adulti potranno distendersi per tracciare la loro sagoma con un pennarello, un gesso o un filo rosso: proprioLe sagome sulle lenzuola saranno portate da Damatrà nelle scuole quando verranno proposti i laboratori, in ottobre, e diventeranno (debitamente modificate dai bambini) mostri, creature e altri animali per nuove storie fatte dai bambini delle scuole.

Gli appuntamenti continuano nei fine settimana successivi, traLeggiAmo 0-18 è il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese (coordinatore), il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l'AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri e l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

IL PROGRAMMA COMPLETO

“ULISSE IL RE DEI VIAGGI”

RESIA, Venerdì 21 agosto, ore 18.00

Area retrostante il Municipio - (frazione di Prato)

La storia del viaggiatore più celebre, più curioso e più furbo, ma non tutta… Solo un pezzetto.

In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto nella palestra comunale presso le scuole. Informazioni: Biblioteca Comunale 0433 53554 / biblio_museo@libero.it





“IL MONDO PRIMA DEL MONDO”

RESIUTTA, Sabato 22 agosto, Ore 18.00

Ritrovo presso la biblioteca comunale

Una grande tartaruga, o un gigante bianco; un albero pieno di luce, o un bastone…In maniere incredibili i popoli antichi hanno risposto alla domanda: com’è nato il mondo?

In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto, nell’atrio antistante i locali della biblioteca. Informazioni: Raffaella Savoia 349 2950427 e Cristina Savoia 393 1035176,

oppure Biblioteca Comunale: biblioteca.resiutta@gmail.com



“SCACCO AL RE”

CHIUSAFORTE, Domenica 23 agosto, Ore 18.00

Prato a fianco del teatro di Chiusaforte presso il centro scolastico

L’Orlando Furioso raccontato ai più piccoli, come una grande partita a scacchi. Chi farà la prima mossa?

In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto in teatro.

Informazioni: Genny Pegoraro 340 5917120



“TUTTE LE STORIE PORTANO A …”

MALBORGHETTO – VALBRUNA

Venerdì 28 agosto, Ore 18.00, Palazzo Veneziano

Le nozze segrete di una vestale, un perfido zio che vuole a tutti i costi essere re e due trovatelli cari agli dei che alla fine diventano principi.

In caso di maltempo l’attività si svolgerà nello stesso luogo

Infopoint Malborghetto Valbruna; Informazioni: 0428 64970 / info@visitvalcanale.it



“MILLE SOLI DA GUARDARE”

TARVISIO, Sabato 29 agosto, Ore 18.00

Piazza Unità

Ravidara fabbrica ogni sole che la gente del suo paese vede: un sole per ogni giorno e un giorno per ogni sole… Sarà davvero così?

In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto presso Centro Culturale Julius Kugi, Via Giovanni Paolo II, 1. Informazioni: 0432 235757 / info@damatra.com





“1,2,3 … FUOCO!”

MOGGIO UDINESE, Domenica 30 agosto, Ore 18.00

Giardino esterno della biblioteca comunale

All’alba dell’umanità, nessuno sapeva cos’era il fuoco, né tanto meno come accenderne uno. E poi…

In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto presso la sala polifunzionale

Informazioni: Biblioteca Comunale, biblioteca@comune.moggioudinese.ud.it



“E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI!”

PONTEBBA, Venerdì 4 settembre, Ore 18.00

Cortile delle scuole

Misteri, magia, ironia, creature incredibili si avvicendano e naturalmente, alla fine, vissero tutti felici e contenti… Anche il lupo!

In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto presso la palestra comunale

Informazioni: Ufficio IAT Pontebba 0428 90693 / contatti@pontebba.info