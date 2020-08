Niente spiaggia? Ci sono le mostre

Paura dell’assembramento nelle spiagge? Un modo per trascorrere i tradizionali giorni del solleone in maniera diversa e piacevolmente ‘educativa’, seguendo i protocolli di sicurezza e a pochi km da casa, è visitare alcune delle mostre in regione aperte dopo il lockdown. Ne abbiamo scelte quattro, una per provincia, diverse tra loro per epoche, stili e mezzi creativi utilizzati. Pronti per il viaggio?

I TESORI DEL SETTECENTO - La prima proposta è uno degli eventi più importanti dell’anno in regione e ricorda i 600 anni dal passaggio fra il Patriarcato e la Repubblica di Venezia. Fino al 18 ottobre a Monfalcone, Venezia e il Patriarcato presenta oltre 250 opere tra dipinti, disegni, incisioni e libri, creati in prevalenza nella prima metà del ‘700. L’esposizione, che ricostruisce l’esperienza artistica, storica e culturale fra il 1400 e il 1800, documenta i momenti più significativi degli scambi culturali tra Venezia e il territorio patriarcale e si sviluppa in tre distinte location. Tra le opere: dipinti di Carlevarijs, Bombelli, Grassi e Pavona, incisioni e stampe di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Daniele Dolfin e Jacopo Leonardis; uno dei capolavori di Gianantonio Guardi, più alcuni disegni (gli ‘scaraboti’) del Canaletto e acquerelli inediti dell’architetto Pietro Nobile.



LE DONNE DELL’ART DIRECTOR

PASOLINI, RITRATTO FAMILIARE

PALCOSCENICI IN MINIATURA

(1878 – 1962). Fotografia tra arte e passione, alle Scuderie del Castello di Miramare fino al 10 gennaio 2021. Noto illustratore e cartellonista, ma anche pittore, muralista e fotografo, artista a tutto tondo, figlio di questa terra, tra i primi art director nel campo della pubblicità, in questa esposizione viene analizzato proprio in un aspetto non ancora indagato della sua eclettica attività: il rapporto tra la fotografia e l’opera finale. Al centro,: donne emancipate, libere, elegantissime, molto moderne per i primi decenni del ‘900, anticipatrici ed epigoni dell’oggi.- Fotografia al centro anche della mostra: frammenti di una narrazione, ospitata proprio alintitolato al poeta. Fino all’11 ottobre, per la prima volta, sono esposte nella loro completezza le splendide fotografare che l’eclettico fotografo romano scattò in una giornata del 1971 a Pasolini e all’amata madre Susanna nell’appartamento di via Eufrate, a Roma. In mostra anche i ritratti di alcuni amici come, oltre alle immagini in bianco e nero dell’orazione funebre tenuta da Moravia a Campo dei Fiori nel 1975.- Chiudiamo a, nel Monastero di Santa Maria in Valle, dove fino al 27 settembre è visibile. Una mostra, a cura del Teatro della Sete, che crea un percorso dentro palchi in miniatura, scatole magiche, quinte, fondali di scena e marionette che intrecciano i fili con gli sguardi dei viaggiatori. Uno straordinario teatro da camera, ricchissimo, composto da centinaia di marionette, arredi e scenografie: specchio del gusto di tempi passati, che vedeva le ricche famiglie borghesi intrattenersi la sera con il ‘gioco’ del teatro.