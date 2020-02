Nietzsche, Leonardo e l'arte contemporanea

Venerdì 7 febbraio alle ore 17.30, presso il Centro Polifunzionale di Gorizia in via Santa Chiara 1° (Aula 4), si svolgerà un incontro con il filosofo Simone Furlani dal titolo “Con Nietzsche, al di là dell'arte” nel corso del quale il docente di filosofia teoretica dell’Università degli Studi di Udine proporrà una riflessione su Nietzsche e lo spirito rinascimentale in relazione alla attuali pratiche d’arte contemporanea. Introduce Augusta Eniti.



A fronte di interpreti che vedono rilanciata in Nietzsche l'idea romantica di un'arte che coglie l'assoluto, ovvero significati universali che si manifestano simbolicamente nella natura e nella realtà e che soltanto il genio/artista riesce a interpretare, nella conferenza invece viene ripresa l'idea nietzscheana di un'arte come attività artigiana, che procede per tentativi e integrazioni, e che è consapevole dell'impossibilità di un valore artistico assoluto. Furlani prende però le distanze da quella retorica (ancora così diffusa in estetica) che passa attraverso categorie quali l'ineffabilità, l'incomunicabilità, il genio, il simbolo, l'allegoria, decostruendo ogni idea di "arte con l'A maiuscola", decostruzione che rappresenta il presupposto di fondo per superare una produzione e una fruizione dell'arte dettate e regolate dal mercato. In questo senso, il pensiero di Nietzsche incrocia aspetti caratteristici dello spirito rinascimentale e, in particolare, della poetica di Leonardo.



Simone Furlani insegna Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Udine. Le sue ricerche riguardano la filosofia classica tedesca, la tradizione della filosofia trascendentale tra Ottocento e Novecento, le forme di riflessione nella filosofia e nell’arte contemporanee, i problemi epistemologici sollevati dalle odierne teorie dell’immagine.



La conferenza fa parte del ciclo di incontri promossa nell'ambito della terza edizione del progetto d'arte contemporanea MIND THE _GAP – organizzato da Altreforme con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di diverse realtà culturali e istituzioni del territorio tra cui il DAMS, Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, la Lega delle cooperative Fvg, il Comune di Gorizia, la Biblioteca Statale Isontina, servus_at – che quest’anno propone una riflessione sulle tecnologie digitali e il loro impatto sul nostro quotidiano attraverso le opere degli artisti Sofia Braga, Emilio Vavarella e KairUs. La mostra "Ricalcolo. Di territori computanti e dei loro attuatori analogici" sarà visitabile a Gorizia fino al 9 febbraio nello spazio espositivo KB 1909/Belo 189 in via Carducci 41 ed alla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia.



L’ingresso all’incontro è libero.